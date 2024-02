KO de Topuria a Pedro Sánchez por no felicitarle: "Pasé por inmigración, pero amo España"

El hispanogeorgiano Ilia Topuria se proclamó el pasado sábado campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma tras arrebatar el título al que era el vigente defensor del mismo, el australiano Alexander Volkanovski, gracias a un KO en el segundo asalto. Hoy ha dado una rueda de prensa en España y ha dejado varios dardos. Uno de ellos a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

"Me dolió no recibir la felicitación del líder de este país. Me hicieron pasar por inmigración en el aeropuerto, pero yo sigo amando este país", comentó Topuria en la rueda de prensa.

Topuria, aparte de dejar claro que "la única pelea que voy a aceptar va a ser en España", habló de McGregor y de los que podrían ser sus próximos rivales: "Poder lucirse en el Santiago Bernabéu es un honor. Parece que todos los astros se han alineado y que va a pasar, no tengo ninguna duda. Ellos claro que aceptarían llenar un estadio de 80.000 personas. Va a ser inevitable que lo hagamos, no tengo ninguna duda. La única pelea que voy a aceptar es en España. Las tres posibles peleas son McGregor, Holloway y poniendo su título en el medio y la tercera Sean O'Malley".

Ilia habló a su vez de la que "ha liado" en España con su histórico triunfo: "Me siento súper bien por dar a conocer el deporte y más allá en España. Gracias a Dios hoy puedo cambiarle la mente y la visión a la gente. Créeme que soy consciente. Yo había visualizado y soñado este momento. Esto no es nada para lo que se avecina. Prepárense".

Por último cabe destacar que Topuria tiene claro que su hermano también será campeón del mundo: "Mi hermano Aleksandre va a ser el segundo campeón que vamos a tener sin lugar a duda, hará su debut aproximadamente en junio y va a representar a España y Georgia de la forma que se merece"