Pepe 'El sabor de la ciudad' Torres brilla en WOW 12 y apunta a la UFC

WOWfc (The Way of Warrior), la mayor promotora de Artes Marciales Mixtas (MMA) de España, ha abierto la temporada 2024 por todo lo alto batiendo récords de asistencia. Cerca de 7.000 personas —2.000 más que un par de meses antes en el mismo recinto— vibraron este fin de semana en la velada WOW 12, el primer gran encuentro del año en el Palacio Vistalegre Arena de Madrid, con doce combates en una jornada de lucha, emoción y pasión. Una gran velada celebrada en pleno auge de las MMA en España, dos semanas después de que Ilia Topuria hiciera historia y se convirtiera en el primer luchador español que gana el título mundial en la prestigiosa compañía Ultimate Fight Championship (UFC) tras derrotar al australiano Alexander Volkanovski.

Gran lleno en el Palacio Vistalegre durante la velada WOW 12. | WOWfc

A pesar de la tarde de perros que hizo en Madrid por culpa del granizo y la lluvia, a los aficionados de este deporte se unieron diversas celebridades de distintos ámbitos: desde la política, el deporte, la música, el cine y la televisión... a los medios de comunicación, las redes sociales o el mundo empresarial. Entre las caras conocidas que se dieron cita en WOW 12 figuran los peleadores de la UFC Aleksandre Topuria (estrella de WOW 9) y Dani Barez que también ejerció de comentarista, así como Stella La Jefa Ábalos uno de los hitos de WOW 11, o Juan El Chapo Izquierdo, campeón del mundo 2021 y subcampeón del mundo 2022.

No quisieron perderse este evento los actores Mario y Óscar Casas (Mi soledad tiene alas), Eric Masip (trilogía A través de mi ventana), Maxi Iglesias (Valeria, Física o Química), Aitor Luna (Cuéntame cómo pasó), Álex Peral (Team), Gonzalo Díez (El internado: Las Cumbres) y Miguel Balmori, el showman Carlos Latre junto a su mujer, la periodista Yolanda Marcos, el rapero Bnet; el ciclista Alberto Contador, el cómico Diego Arjona; el entrenador personal Iñaki García o el productor de cine Enrique López Lavigne.

Lo actores Mario y Óscar Casas, presentes en la velada. | WOWfc

La popularidad del MMA se está viendo amplificada a través del creciente apoyo de los medios de comunicación, de las redes sociales de las celebridades asistentes, quienes no dudaron en compartir con entusiasmo los detalles con sus seguidores. Según avanzaba la noche y nos acercábamos al main card, la energía subía exponencialmente.

El evento contó con los comentarios de Josean Redondo, Iñaki Cano, Álvaro Colmenero y el ya mencionado Dani Bárez, y se pudo ver en Prime Time en el canal #Vamos de Movistar Plus +. El acuerdo entre WOWfc y Movistar Plus+, la plataforma con mayor alcance, ha marcado un hito para la difusión de las MMA en nuestro país, y ha contribuido a elevar la realidad de este deporte en pleno crecimiento en esta segunda ocasión de streaming.

Los combates

Los combates preliminares fueron un éxito, destacando uno de los combates femeninos con la victoria en primer asalto de Chanel Forster por sumisión ante Elsa Cerezo, le siguen en importancia las victorias de Diego Esteche y Junior Quirama.

Yaman 'El diamante' Mjahed celebra su victoria ante José Gilarte. | WOWfc

En el main card hay que destacar la vuelta de Yaman El diamante Mjahed tras un año de inactividad por lesión recuperando el número1 del ranking de la compañía en su combate contra el extremeño José Gilarte. El KO de la noche en tan solo 16 segundos de Ernesto El Potro Schisano con un espectacular high kick ante el checo invicto, Jan Cvejn. La victoria de Rafael Leprechaun Calderón, coloca al luchador que se postula como uno de los posibles fichajes internacionales (5-1).

El combate principal de la noche, protagonizado por Pepe El sabor de la ciudad Torres y el brasileño Gabriel The Black Panther Ramos, levantó a todo el público de sus asientos y subió la intensidad del octágono al máximo. Este esperado combate, se resolvió con la victoria por decisión unánime para el alicantino. Pepe Torres, que ha venido ejerciendo de sparring de Topuria, se coloca así como la gran opción a convertirse en el segundo peleador que pasa de WOW a la UFC siguiendo a su predecesor y maestro Aleksandre Toupuria.

"El deporte con mayor crecimiento del mundo"

El director ejecutivo (CEO) de WOWfc, David Balarezo, conocido como Bala, ha dicho que "WOW 12 ha sido nuestra velada más ambiciosa hasta la fecha. La diversidad de talento dentro y fuera del octágono, la intensidad de los enfrentamientos y la entrega de nuestros luchadores han hecho de este evento un hito para la compañía y para la afición, que ha vibrado tanto en Vistalegre como en sus casas y en las redes sociales gracias a la retransmisión de Movistar Plus+ y el apoyo incondicional de la plataforma".

"Las MMA son el deporte con mayor crecimiento del mundo y estamos entusiasmados de seguir construyendo su presente y futuro en España. Ha sido un día histórico para este deporte y para WOW", añadió Balarezo.

El equipo de WOWfc ya está trabajando para la siguiente velada WOW 13 , que tendrá lugar en Sevilla el próximo 23 de marzo, así como en WOW14, de nuevo en Vistalegre el día 25 de mayo.