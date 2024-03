Se acabó. Es definitivo. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro y más con tantos cambios de pareja en el actual pádel, pero, en principio, Juan Lebrón y Alejandro Galán no volverán a jugar juntos. La pareja española disputó esta pasada madrugada la final del México P1 de Acapulco. En su the last dance tenían un partido deseado por los aficionados: se enfrentaban ante los actuales número 1, Agustín Tapia y Alejandro Coello. Podría haber sido la despedida soñada, quizá la que se merecía una pareja que ha marcado una época gloriosa en este deporte, pero el deporte no entiende de justicias. La mejor pareja del momento pasó por encima de Lebrón y Galán para firmar un contundente 6-0 y 6-4 en 53 minutos. El primer set duró 17 minutos. Cedieron solo siete puntos. Unos datos increíbles en el pádel profesional y más para una final y para el nivel de estos cuatro jugadores.

Tapia y Coello

Los resultados de Alejandro Galán y Juan Lebrón esta temporada no son malos. Son buenos, de hecho. Un título y una final en los tres primeros torneos. Solo están por detrás de Tapia y Coello que suman dos títulos y la sensación de que ahora nadie puede estar cerca de su nivel. Están en modo "inicio de 2023" cuando lograron 46 victorias consecutivas. Galán no se separa de Lebrón por los resultados. Ha decidido formar un nuevo proyecto junto a Fede Chingotto por el comportamiento de Lebrón, como ha vuelto a demostrar en Acapulco con una escena que ha avergonzado a todos.

Galán y Lebrón han disputado 81 torneos, han ganado 33 títulos, han sido número 1 durante tres años y han marcado una época. Incluso cambiaron la forma de jugar a este deporte, acortando los puntos con una mayor pegada.

Tapia y Coello maltrataron a Lebrón y Galán con las armas que ellos han usado durante estos últimos años. Rapidez para ocupar la red, no ceden la iniciativa y ante cualquier globo, una pegada rotunda. La confianza en el pádel y es fundamental y aunque Lebron ha hecho un magnífico torneo, no ha sido el caso de Galán.

En el cuadro femenino iba a ver una pareja ganadora inédita. Jessica Castelló y Claudia Jensen o Virginia Riera y Sofía Araújo serían la cuarta pareja que conquista un torneo Premier Pádel. El pádel femenino iba a tener dos nuevas campeonas tras 64 torneos. ¡Una locura! La victoria fue para las dos jóvenes que ganaron por 6-3 y 6-4. Su segunda etapa juntas está superando lo bien que ya lo hicieron en 2023.