Pau Gasol no podrá estar en el Mundial de China de este año. El pívot de los Milwaukee Bucks sufrió una fractura por estrés en el hueso navicular del pie izquierdo, lo que le ha hecho perderse los play-offs de la NBA en los que su equipo se está jugando pasar a la final (2-2 ante Toronto Raptors, equipo de Marc Gasol) de la máxima competición de baloncesto estadounidense, donde ya esperan los Golden State Warriors.

"Estoy tranquilo, ya he pasado lo peor con el postoperatorio, y ahora ya estoy mirando hacia adelante, con ganas de empezar en el gimnasio", comenta Pau al inicio del vídeo. "Debido a la operación y a la lesión, no voy a poder estar en este Mundial de China. Aún así estaré apoyando al equipo y deseando que hagan un gran campeonato", confirmando su baja. "Este verano va a ser difícil porque me hubiera gustado estar con mi selección, con mis compañeros. Para mí, la selección siempre ha sido muy importante y estoy muy orgulloso de competir y conseguir éxitos a nivel internacional con el equipo".

A pesar del revés que supone perderse el Mundial, asegura que no será su última aventura con la selección española ya que esta operación que le ha privado jugar las finales de conferencia y una hipotética final de la NBA, está con vista a poder seguir rindiendo al máximo nivel, con objetivo claro de los JJOO de Tokyo 2020: "Espero que nos clasifiquemos para los Juegos Olímpicos y el año que viene pueda estar con el equipo".

El combinado de Scariolo luchará por asaltar el trono estadounidense el próximo mes de septiembre. Su primer partido será ante Túnez, con la ya segura ausencia de Pau Gasol, el héroe de las semifinales del Eurobasket 2015 ante Francia.