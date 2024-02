El Este bate un récord histórico, barre al Oeste y Lillard se lleva el MVP

Jamás un equipo había anotado 200 puntos en un All Star Game. El combinado de la Conferencia Este hizo historia en el All Star Game 2024 disputado en Indianápolis al superar esa cifra. Se impuso el equipo dirigido por Doc Rivers 211 a 186 a la Conferencia Oeste. Por primera vez en los 73 partidos del All Star disputados hasta la fecha un equipo superaba la barrera de los 200 puntos. La anterior marca estaba en los 196 puntos.

Fue un duelo descafeinado, ya que la diferencia fue demasiado amplia en el marcador durante todo el partido entre ambas Conferencias. Solo Curry, Durant y un Karl-Anthony Towns que fue el máximo anotador del partido con 50 puntos, le pusieron, en ciertos momentos, un poquito de picante a la cita con su talento.

El mejor centro tirador en la historia del juego y uno de los tipos con más habilidades en una cancha de baloncesto que mis ojos han visto. Que grande eres Karlito, ENORME Karl Anthony Towns. #NBAAllStar2024 pic.twitter.com/MAvi5DANWh — Joseph Alejo (@crunchtimejo) February 19, 2024

En un encuentro donde las defensas fueron aún más invisibles de lo habitual, la pachanga se convirtió en un festival de triples con dos hombres destacados por encima del resto: Tyrese Haliburton, el base de los Pacers, que jugaba en casa y se fue a los 32 puntos con 10 de 14 en tiros de tres y un Damian Lillard que anotó dos increíbles triples desde el centro de la cancha para sumar 39 puntos con 11 de 23 en lanzamientos de tres.

Acá les dejamos la mejor jugada del All Star Game El triple de media cancha de Damian Lillard 🔥💥pic.twitter.com/yTfuWGRbMA — Info real Warriors (@InfoRealGSW) February 19, 2024

El MVP se lo llevó el base de los Milwaukee Bucks, Damian Lillard.