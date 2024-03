Los Minnesota Timberwolves (que pelean por el liderato del Oeste con Thunder, Nuggets y Clippers) perdieron en la prórroga en Cleveland ante los Cavs. Una dura derrota en la Rudy Gobert fue el gran protagonista. Los Wolves ganaban 96-97 y quedaban 27 segundos cuando los árbitros le pitaron la sexta falta personal. El galo, indignado, no se calló. Hizo el gesto de estar comprados.

Rudy Gobert pulls out the 'money' sign at the referee 😬pic.twitter.com/XnDmOdfIVD — BasketNews (@BasketNews_com) March 9, 2024

Una acusación que le costó una técnica que dio a Darius Garland el tiro libre que puse el empate (97-97) y que, tras un fallo de Edwards, sirvió para que se jugara la prórroga en la que los Cavs amarraron el triunfo.

Tras el partido, Gobert explotó y realizó unas durísimas acusaciones en las que vincula a los colegiados con las apuestas deportivas:

"No fue solo por esa jugada del final. Se puede cometer un error, pero cuando es todo el tiempo, cuando pasan cosas raras con el arbitraje todo el partido... Estaba frustrado, pero mi reacción fue por lo que creo que es la verdad. Y de verdad es lo que creo que pasa aunque sé que no era el momento para hacer algo así. No debería haber hecho ese gesto porque eso le costó el partido a mi equipo. Como estaba claro, no tardaron nada en pitarme la técnica, era lo que querían. Pero estuvo mal por mi parte, fue una reacción inmadura. Cometí errores, hasta fallé un mate, pero son cosas que pasan. Los árbitros también pueden equivocarse, claro, pero a veces creo que va más allá de los simples errores. Y creo que todo el mundo, todo el que está en esta Liga sabe lo que pasa. Y creo que es algo en lo que hay que mejorar".

Gobert sabe que se expone a una importante sanción, pero considera que hay que destapar este turbio asunto: "Me toca ser otra vez el malo que dice lo que siente que es la verdad. Creo que lo que está pasando está haciendo daño a nuestro deporte. Este tema de las apuestas cada vez es más grande, más y más, y no debería ser así. Y no quiero faltar al respeto a los Cavaliers, jugaron un gran partido también. Pero deberían ser los jugadores los que decidieran los partidos"