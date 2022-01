El increíble dato que refleja la tortura física que soportó Rafa Nadal ante Shapovalov

Rafa Nadal agrandó su leyenda con un triunfo épico en los cuartos de final del Abierto de Australia tras derrotar en cinco sets al joven canadiense Denis Shapovalov. Durante el partido Nadal tuvo que hacer frente a unos problemas gástricos que convirtieron el partido en una auténtica tortura física para el tenista de Manacor.

Rafa se sinceró tras el partido: "No me estaba encontrando bien con mi estómago, me tomaron la tensión y comprobaron que estaba bien. Me dieron una pastilla para mejorar, eso es todo.

Nadal tuvo que soportar los dolores gástricos en un día donde el calor fue también protagonista con temperaturas por encima de los 30 grados:: "He terminado completamente destrozado. Ha sido un día muy duro, muy caluroso. Ya no tengo 21 años. Es genial tener ahora dos días de fiesta", bromeó el español, que sin embargo aseguró que estaría preparado para jugar las semifinales.

El sufrimiento extremo de Rafa se resume con un dato que hemos conocido en las últimas horas y que ha revelado el periodista Jon Wertheim. Nadal perdió cuatro kilos de peso durante el encuentro ante Shapovalov. Una auténtica animalada que deja constancia del tremendo calvario físico que tuvo que soportar el tenista español durante las más de cuatro horas que duró su tortura física frente al joven canadiense. Un sufrimiento extremo que tuvo premio.

Su épico triunfo le mete de lleno en las semifinales del Abierto de Australia donde se medirá este viernes al italiano Matteo Berrettini (7º), que también necesitó cinco sets para ganar al francés Gael Monfils (20º), por 6-4, 6-4, 3-6, 3-6 y 6-2.