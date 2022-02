Djokovic: "Mi hijo animaba a Nadal en Australia y mi mujer a Medvedev"

Novak Djokovic rompió su silencio en el día de ayer. El tenista serbio fue entrevistado en la BBC y aún hoy siguen saliendo titulares de una entrevista de la que siguen llegando varios extractos. El último es bastante curioso ya que muestra cómo vivió la familia del actual número 1 del mundo que Rafa Nadal superase a Djokovic en Australia ganando la gran final ante el ruso Daniil Medvedev.

"Mi esposa estaba animando a Medvedev, mi hijo estaba animando a Nadal y cada punto que hacía Rafa, Stefan saltaba. Para mí fue difícil ver el partido. Fui muy neutral, no animé a nadie porque tenía muchas ganas de estar allí. Pero me divertí", comentó Novak en la entrevista.

El número 1 del mundo que, aparentemente, no tiene ningún problema con que uno de sus hijos, Stefan, sea un gran fan de Nadal. "¿Cuándo es el próximo torneo en el que vas a jugar con él?', me preguntó. 'Me encantaría hacerme una foto con él', me dijo".

Más allá de esto, aunque cueste creer que el espíritu ganador de Novak no prefiriese que ganara Medvedev para evitar el Grand Slam número 21 de Rafa Nadal, el tenista serbio confirmó en esta entrevista que si le siguen obligando a vacunarse para tener que disputar torneos, él se mantendrá en su línea pese a que eso le deje atrás en la lucha por ser el jugador con más Grand Slams de la historia.

De momento, Novak no podrá jugar en el Masters 1000 de Indian Wells ya que el torneo californiano exige pauta de vacunación completa.