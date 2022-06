Wimbledon no da crédito: Kyrgios se queja de faltas de respeto a los jugadores

Quizá no se lo crean, pero es la verdad. El jugador que posiblemente más falta al respeto al resto de compañeros y sobre todo a los árbitros, Nick Kyrgios, se mostró ayer ofendido al acabar su primer partido en Wimbledon porque no se sintió respetado por parte del público.

"Ha sido una falta de respeto. Alguien me insultó, me dijo que era una mierda, desde el público. ¿Es eso normal? No. No entiendo porque ocurre todo el tiempo", comentó el jugador australiano tras superar un debut muy duro que se resolvió en cinco sets.

Lo curioso es que Kyrgios es el jugador que más provoca de todo el circuito, llegando incluso a usar al público para sus espectáculos. De sobra es conocida su fama de ir a alguien de la grada para pedirle consejo sobre dónde sacar. Lo ha hecho muchas veces y ahí no ha tenido en cuenta el respeto por el rival que tiene delante.

"Amo Wimbledon. No tiene nada que ver con el torneo. Es simplemente una generación de gente que se cree que por estar en redes sociales tienen derecho a decir lo que quieran y lo siguen haciendo en la vida real. Porque hay una valla y físicamente no puedo hacer nada, ni decir nada, porque me metería en problemas", sentenció Kyrgios.

El australiano tiene razón al pedir respeto, ese no es el problema, sin embargo para pedir una cosa quizá haya que dar ejemplo de la misma y ahí, Nick tiene poco para presumir. De hecho, en rueda de prensa reconoció que lanzó un escupitajo hacia un aficionado: "A una de las personas que me faltó al respeto. Sí, sí. No le hubiera hecho eso a alguien que me hubiera apoyado".