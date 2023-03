El desprecio de Marcelo Ríos a Federer que provoca la carcajada del mundo del tenis

Marcelo Ríos fue sin duda uno de los jugadores más talentosos del pasado no tan lejano del tenis. El chileno era un espectáculo en la pista y llegó a ser número 1 del mundo por su talento indudable y su carácter. Eso sí, sus actuaciones fuera de la pista, siempre polémicas, no están a la altura de su calidad tenística, y nunca llegó a ganar un Grand Slam, siendo finalista del Open de Australia en 1998.

En el marco de un partido de exhibición que dio en Chile junto al español Alex Corretja, Ríos concedió una serie de entrevistas y charlas y en una de ellas, que destaca el medio Clay, el chileno dejó una frase que, en gran medida, ha provocado la carcajada del mundo del tenis.

"Federer, para mí, no es un jugador que veas y digas 'qué entretenido'. Me gusta cómo juega porque tiene una facilidad increíble, es muy inteligente y muy bueno en pista, pero no es un Kyrgios o un Fognini, que los ves y estás esperando que armen un escándalo, que hagan algún lío. Eso sí que es entretenido", comentó Ríos.

Marcelo fue más allá y aparte de llamar a Federer poco entretenido también hizo lo propio con Novak Djokovic. Según él, el serbio, ganador de 22 Grand Slams, tampoco hace entretenerse a los fans y a los seguidores que acuden a las pistas.

"Igual me pasa con Djokovic, tampoco le encuentro entretenido. Ahora el tenis se ha vuelto aburrido, es como ver cricket, hasta que sale un Kyrgios y lo revoluciona todo", sentenció el ex número 1 del mundo que comparte con el australiano el hecho de ser muy bueno a nivel técnico, pero no tener en su haber ningún Grand Slam. De hecho Kyrgios ni siquiera suma en su palmarés un trofeo de Masters 1000, cosa que sí logró el Chino Rios.