Carlos Alcaraz, el Castigador de Madrid: nueva paliza a Zverev

Otro año más. En la misma pista. Con todos los ojos apuntando hacia ellos y con Carlos totalmente desatado castigando una y otra vez a Sasha. Así son en Madrid los partidos entre Alcaraz y Zverev. El primero castiga y machaca mientras el segundo intenta sobrevivir sin éxito siendo incluso animado por la grada de la Caja Mágica ante a paliza que suele recibir.

No hubo color en 2022 y tampoco lo tuvo en 2023. Carlos Alcaraz tiene totalmente dominado en esta pista a Zverev y eso que no dejó malas sensaciones el alemán en su anterior partido antes de medirse al murciano. Eso sí, ya sufrió con Roberto Carballés en su debut y desde su lesión en el tobillo en Roland Garros 2022, el alemán no es el que era. Sabiendo eso y conociendo el nivel que está mostrando Carlos, salvo en su debut, el español era claro favorito a repetir paliza. Así fue.

Si el año pasado el tanteo en la final fue de 6-3 y 6-1 con Zverev rascando como pudo solo cuatro juegos, en esta edición ni siquiera ha podido superar los tres. 6-1 y 6-2 para Alcaraz que, como el mismo reconoció con Alex Corretja en el postpartido, estuvo perfecto con su servicio y su derecha, pero sobre todo con su resto. Cuando Zverev lograba primeros, Carlos reaccionaba. Cuando tenía que usar sus segundos, Carlos aniquilaba. Y así, paso a paso, fue castigando al teutón hasta desquiciarlo.

Tal fue la diferencia en pista que hubo un momento en el que Zverez, casi de rodillas, fue ovacionado por el público que llenaba la pista Manolo Santana en un claro ejercicio de piedad con y para el tenista de Hamburgo. Alexander no podía hacer nada y ninguno de sus golpes hacia daño a Carlos, que iba de lado a lado sacando el martillo de Thor a relucir y creando ángulos imposibles y derechas demoledoras. Además, como no, dejadas. No fueron tantas como el año pasado en la final, pero sí hubo varias muestras de esa maravillosa muñeca del murciano que sabe esconder en todo momento para pillar a su rival en el fondo.

Después del encuentro, Carlos reconoció que este tipo de victorias no son normales: "Un partido así contra Alexander no es normal. Es un jugador de un nivel enorme. He estado muy bien con la derecha y sobre todo con el resto. La táctica la tenemos muy clara antes de salir a la pista y luego la vamos variando según vaya el partido, pero teníamos muy claro lo que había que hacer".

Ahora Carlos se medirá a Karen Khachanov en cuartos de final. De nuevo lo hará en el turno de las cuatro de la tarde. El ruso eliminó a Rublev en octavos, pero Alcaraz no es Rublev. Ni mucho menos. La Caja Mágica cuenta con ello y espera ver a su chico de oro en semifinales. Si Carlos sigue así, el Castigador de Madrid seguirá ejerciendo de campeón.

Por otro lado, Munar perdió ante Altmaier en el primer turno del día y Alejandro Davidovich hizo lo propio por la tarde ante Coric.