Madrid, a un paso de ver el doblete de Carlos Alcaraz en la Caja Mágica

Si alguien sabe el secreto para parar a Carlos Alcaraz que no lo diga, por favor, porque de momento no hay nadie que sepa la fórmula para hacer temblar mínimamente al jugador español en una pista que domina a la perfección. Madrid es su jardín. Su tierra mejor dicho. La domina a la perfección y el favoritismo de un cuadro más fácil de lo normal no le ha hecho dudar en ningún momento. No se ha despistado nunca y eso le ha permitido entrar con paso firme en la final.

Cumplió 18 años jugando contra Rafa Nadal. Cumplió 19 venciendo en un gran partido a Cameron Norrie y ahora ha cumplido solo 20 primaveras venciendo en semifinales a Coric y pasando a la final en el torneo en el que es vigente campeón. El partido, sencillo. Sin demasiada historia más allá de un inicio muy duro con casi 40 minutos y solo cuatro juegos jugados. A partir del primer break, cuesta abajo y sin frenos hacia la victoria. 6-4 en el primero y 6-3 en el segundo. Así es Carlos. Imparable.

Coric apenas pudo reaccionar en el partido porque Carlos, como mucho, se desactiva unos minutos y aún así es complicado hacerle daño. Ni siquiera cuando baja el nivel le pueden igualar y eso le hace casi invencible aquí.

"Coric es un jugador durísimo. Se ha visto durante todo el partido. 40 minutos en el primer set y solo íbamos 2-2. Sabíamos que iba a ser una guerra jugando 10 bolas por punto y estar físicamente bien. Me he tenido que decir lo que me decía en el US Open, que estoy hecho un toro y que yo podía", comentó Carlos a pie de pista.

Por otro lado, Alcaraz habló de la pista, una de sus preferidas: "Si uno no está preparado mentalmente, da igual el físico o el nivel de tenis. Sin ambas cosas es imposible. Cada semana son unas condiciones distintas. Aquí necesitas más días que en otros lugares por el bote. En otros países juegas más cómodo a la altura de la cintura. Aquí tienes que jugar con la altura de la cabeza. Hay que saber jugar con ello. A mí me gusta mucho jugar aquí. Vengo desde los 12 años a jugar a Madrid y siempre se me ha dado bien. Tengo mucho cariño a Madrid".