La surrealista anécdota de Roger Federer sobre Rafa Nadal

Roger Federer es un tipo elegante. Siempre lo ha sido tanto en la pista como fuera de ella. Un fenómeno el suizo al que era un placer verle jugar y también lo es escucharle hablar. Tras colgar la raqueta el pasado mes de septiembre, el bueno de Roger, nunca le gustó mucho el ruido mediático, se ha apartado de los focos. Rara vez es la que concede una entrevista, pero este martes sus seguidores en Twitter han tenido la suerte de poder dialogar con él durante casi dos horas.

Un buen puñado de preguntas de sus seguidores era sobre Rafael Nadal Perera. Roger, que tiene una gran amistad con el tenista balear, habló sobre una curiosa anécdota jamás contada que hizo desternillarse de risa a los presentes. ¡Le confundieron con Rafa Nadal en un reciente Gran Premio de la Fórmula 1!

¿Comparte una historia divertida de la primera vez que te confunden con otra persona?". "Sucedió el otro día en la Fórmula 1. Un tipo preguntó ‘¿Me puedo tomar una foto con usted, Sr. Nadal?’. Le dije que yo no era el Sr. Nadal. Se disculpó y se fue sin tomar la foto", contesto el suizo de 41 años.

Roger también hablo sobre la ausencia de Rafa en Roland Garros: Sí voy a extrañar verlo jugar. Abierto de Francia + Rafa Nadal = uno de los récords más increíbles en la historia de todos los deportes" y consoló a varios seguidores que estaban desolados por la retirada temporal forzosa del bueno de Rafa: "Estoy contigo, pero también feliz por él porque se está dando el tiempo necesario para volver sano y hacer algunas actuaciones mágicas más".

Sobre el tenista que cuenta mejores chistes del circuito, Federer lo tiene claro: "Andy Murray nació para contarlos y luego no sonreír después", señaló.

El suizo habló sobre si tiene morriña de los circuitos y a lo que se dedica hoy en día: "Me siento genial hoy en día. Lo que más echo de menos: tener una cena espontánea con amigos después de un partido o de un entrenamiento y, por supuesto, los grandes estadios, los aficionados y la emoción de todo. Había un montón de pequeñas cosas que no sabía que me estaban creando tanto estrés y, simplemente, desaparecieron, lo cual es realmente genial. Como si me quitaran un peso de los hombros", explicó, antes de reconocer que ahora en Suiza se toma un café y un pastel tranquilamente en una cafetería "todo el tiempo", y que le gustó "esquiar con la familia el invierno pasado". Sobre su entorno, dice que "extrañan los viajes", pero que están "contentos de tener una rutina más constante en casa".