¿Qué es la "mentalidad de toro español" de la que habló Djokovic tras perder ante Alcaraz?

Ganar Wimbledon ya es de por sí complicado, pero hacerlo ante Novak Djokovic cuando el serbio llevaba 10 años sin perder en la pista central del All England Club de Londres se antojaba casi imposible. Muchos lo intentaron, pero muy pocos lo lograron. De hecho solo uno, Carlos Alcaraz. El tenista español se impuso como número 1 del mundo al número 2 y lo hizo en un partido épico a cinco sets.

Tras la final y con la resignación clara de un campeón que no está acostumbrado a perder, Djokovic se enfrentó a los medios de comunicación para dar su opinión sobre lo sucedido en la final. Para Novak, Carlos tiene lo mejor del propio Nole, Federer y por supuesto el campeón español, Rafa Nadal.

"Su juego consiste en una mezcla de determinados elementos de Roger, Rafa y míos. Estoy de acuerdo con eso. Tiene lo mejor de los tres mundos", comentó Novak Djokovic ante los medios de comunicación.

El serbio también destacó otra cualidad de Alcaraz y le puso un nuevo apodo a esa fuerza propia de jugadores nacidos en nuestro país y que Nadal ha llevado por bandera durante tantos años: "Tiene una gran resiliencia mental y una gran madurez para alguien que tiene 20 años. Es impresionante. Tiene esa mentalidad de toro español y esa competitividad y espíritu de lucha que hemos visto en Rafa durante tantos años. Tiene reveses deslizándose y algunas similitudes con mis golpes. Nunca he jugado contra un tenista como él en mi carrera. Roger y Rafa tienen sus propias fortalezas y debilidades. Carlos es muy completo".

¿Es el inicio de una nueva rivalidad histórica? Novak no lo descarta: "Va a estar en el circuito durante bastante tiempo. Yo no sé cuánto seguiré. Solo hemos jugado tres partidos por ahora, tres partidos muy competidos. Espero que juguemos en el Abierto de Estados Unidos, ¿por qué no? Sería bueno para el deporte, que el 1 y el 2 del mundo se enfrentaran en partidos de cinco horas, a cinco sets. No podría haber nada mejor para nuestro deporte".