Rafa Nadal afronta este lunes un reto enorme. El 14 veces campeón de Roland Garros debuta en París frente al alemán Alexander Zverev, en la que todo el mundo daba por hecho que sería su última participación en el segundo Grand Slam del curso.

Pero quizás no sea así. El de Manacor, situado actualmente en el puesto 276 del ranking ATP, ha dicho este sábado en rueda de prensa que está con la motivación necesaria para afrontar el torneo, al tiempo que asegura que "aunque hay opciones no puedo asegurar que sea el último".

Y es que Rafa sigue resistiéndose a dar por hecho que se retirará a final de la presente temporada. "En Madrid fue mi ultima vez, pero me he quedado sin jugar eventos que me hubiera gustado jugar. Tengo que explorar hasta dónde puedo ir", confesaba.

Sobre su emparejamiento con Zverev, Nadal ha explicado que "estaba jugando al parchís y me dijeron que jugaba con Zverev. Al no ser cabeza de serie lo podía esperar. Hay que aceptarlo. No sabes si es mala suerte. A priori no es un buen sorteo porque viene de ganar un Masters 1000 como el de Roma".

El exnúmero 1 del mundo comparecía ante los medios tras entrenar durante una hora con el danés Holger Rune, el último de los rivales de entidad con quien se las ha visto en los últimos días en París, una exigencia que valoró de forma positiva. "No estoy tan lejos. No soy una persona que se suela engañar, soy crítico conmigo mismo. Pero estoy siendo competitivo contra gente buena e importante", ha dicho Nadal.

"La pena es que estamos muy cerca ya y ha pasado durante muy poco tiempo. Es la primera semana que juego pensando en la pelota y en poco más. He estado mucho tiempo pensando en qué movimiento puedo hacer y cuál no. En Roma lo intenté sin poder y mentalmente te va minando", añadía el ganador de 22 títulos de Grand Slam.