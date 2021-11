Libertad digital publica los documentos que demuestran la intervención "irregular" de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en el caso del fiscal Ignacio Stampa. Tal y como desveló este diario, Stampa presentó una reclamación patrimonial ante el Ministerio de Justicia de Pilar Llop denunciando presuntas "irregularidades" cometidas por Delgado en el marco del procedimiento penal abierto contra él en la Fiscalía Provincial de Madrid por revelación de secretos. Dicho caso fue finalmente archivado de forma contundente.

Stampa relataba en dicha reclamación que la fiscal general ordenó investigar una denuncia presentada por su pareja Baltasar Garzón y que posteriormente, el Ministerio Público eliminó las pruebas de su intervención. El fiscal también denunció que la propia Delgado se negó a entregarle las comunicaciones que fueron "desglosadas" del procedimiento y que recogían las órdenes de Delgado a través de su mano derecha, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García Ortiz.

LD ha tenido acceso a las comunicaciones de la mano derecha de Delgado que evidenciarían la actuación de la fiscal general en un procedimiento en el que debía abstenerse. Estos documentos fueron ocultados en un expediente gubernativo, al que no se dio acceso al único interesado, el fiscal Stampa.

El 5 de octubre de 2020, el entonces fiscal superior de Madrid Jesús Caballero Klink remitía a la mano derecha de Delgado la primera petición de archivo del procedimiento contra Stampa a instancias del instructor, el fiscal Carlos Ruiz de Alegría.

Tres días más tarde, el 8 de octubre, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García Ortiz se niega a archivarlo: "Sin perjuicio de considerar que dicho decreto refiere de forma pormenorizada las actuaciones llevadas a efecto, dada la trascendencia del asunto y la conveniencia de agotar las diligencias susceptibles de realización en relación con los hechos denunciados, me permito realizarle las siguientes sugerencias".

Tras solicitar una serie de nuevas diligencias de investigación, García Ortiz concluye: "Dado que permanece abierto en esta Secretaría Técnica el expediente de seguimiento en relación con este procedimiento, ruego mantenga este cauce de comunicación, haciendo llegar los nuevos hitos procesales de relevancia que se adopten en relación con el mismo". Cabe destacar que propio García Ortiz no tiene autoridad alguna sobre el fiscal Superior de Madrid o sobre el instructor de las diligencias, lo que demostraría "la mano alargada de la fiscal general".

Comunicación de la mano derecha de Delgado, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García Ortiz, en el marco del caso Stampa.

El 23 de octubre, el fiscal superior de Madrid vuelve a solicitar en nombre del instructor el archivo del procedimiento contra Stampa. La contestación de la mano derecha de Delgado llega el 4 de noviembre, es decir, días después de que el Consejo Fiscal del 27 de octubre haya dejado a Stampa sin plaza de Anticorrupción. Ningún vocal del Consejo votó a Stampa, ya que estaban condicionados por las noticias aparecidas en los medios de comunicación.

A pesar de ello, García Ortiz vuelve a dilatar el final de la investigación: "En este contexto y antes de adoptar resolución alguna, interesamos nos remitan la totalidad de las diligencias de investigación arriba referenciadas".

Comunicación de la mano derecha de Dolores Delgado , el fiscal jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García Ortiz, en el marco del caso Stampa.

El 2 de diciembre, la mano derecha de Delgado remite una nueva comunicación a la Fiscalía Superior de Madrid sobre el caso Stampa: "Dada la trascendencia del asunto, la gravedad de los hechos denunciados y la conveniencia de agotar las diligencias susceptibles de realización en relación con los mismos, me permito realizar las siguientes sugerencias".

Tras volver a pedir nuevas diligencias de investigación, García Ortiz afirma: "Resulta necesaria la solicitud de prórroga al estar próximo a concluir el transcurso del plazo de 6 meses, siendo previsible que no hayan podido concluirse las actuaciones necesarias para poder esclarecer los hechos investigados".

El instructor del caso Ruiz de Alegría se niega a practicar las nuevas diligencias al considerar que son "estériles e inútiles para el esclarecimiento de los hechos que están meridianamente esclarecidos" y se mantiene en su criterio de archivarlo. Una semana después, su superior Caballero Klink avoca el procedimiento (se hace cargo personalmente del caso) y el instructor es apartado.

Comunicación de la mano derecha de Delgado, el fiscal jefe de la Secretaría Técnica Álvaro García Ortiz, en el marco del caso Stampa.

Precisamente, este miércoles el Consejo Fiscal se reúne y abordará el escándalo de Delgado con Stampa, después de que la propia fiscal general se refiriese a las denuncias de dicho fiscal en un correo electrónico enviado a toda la Carrera fiscal como "gravísimas y difamatorias imputaciones". El fiscal jefe Anticorrupción y exjefe de Stampa, Alejandro Luzón, podría acudir a esta cita. La Asociación de Fiscales AF tildaba el asunto de acusación "muy grave" exigía "una explicación muy detallada de la propia FGE".

Los documentos demuestran las "órdenes" de Delgado

Las fuentes fiscales consultadas por LD no tienen lugar a dudas: "Álvaro García Ortiz no puede dar órdenes a un superior (fiscal superior de Madrid) y estos documentos demuestran que la fiscal general impartió órdenes en una causa en la que no tenía competencia y en la que además debía abstenerse".

"La intervención de la mano derecha de Delgado en el procedimiento es en realidad la prueba de la actuación de la propia Delgado, ya que la función de Álvaro García Ortiz como fiscal jefe de la Secretaría Técnica debía ser de puro asesoramiento. Si García Ortiz intercambiaba comunicaciones con el responsable de la investigación a Stampa es porque recibía órdenes de la propia Delgado", sostienen.