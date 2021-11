La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha incendiado en el último mes el Ministerio del Interior. La filtración de los cambios que quieren introducir PSOE y Podemos –apoyados por otros partidos como ERC o EH Bildu, con los que el Gobierno Sánchez suele llegar a acuerdos– al articulado legal ha conseguido unir a los agentes de todos los cuerpos policiales del país, algo que no es precisamente fácil.

La demostración de ello se ha podido comprobar durante este miércoles. Miles de agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Ertzaintza, Mossos d´Esquadra, Forales de Navarra, policías locales e, incluso, policías portuarios, han salido a la calle para manifestar su rechazo a los cambios legales que se podrían introducir en el Congreso de los Diputados, para evitar convertirse en las auténticas víctimas de la reforma.

Se han concentrado frente a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno en todo el territorio nacional, en casi una sesentena de ciudades. Unas protestas que sirven de aperitivo para la gran manifestación prevista en Madrid para este sábado 27 de noviembre, y que recorrerá el espacio que separa la Puerta del Sol de la sede del Ministerio del Interior en el Paseo de la Castellana. En su punto de mira, el ministro, Fernando Grande Marlaska.

Bajo el lema "No a la España insegura", los agentes han leído en todas las concentraciones un comunicado conjunto, pactado entre sindicatos y asociaciones profesionales, que muestra su rechazo "a una reforma legal pactada en los despachos que no hace sino amenazas la vida diaria de los ciudadanos y dejar desprotegidos a los policías en su trabajo diario".

"No nos van a callar, no nos vamos a rendir. Seguiremos alzando la voz para que esta reforma no contribuya a la creación de una sociedad más desprotegida e insolidaria con la ciudadanía que sí cree en el orden y la convivencia. No creemos en una ley pactada en los despacho y que parece obedecer a los intereses de quienes quieren desproteger a quienes han de defender a los ciudadanos a cambio de intereses partidistas", han continuado.

En la concentración de Madrid, los policías han estado acompañados por una representación de los partidos del centro-derecha en la oposición: PP, Vox y Ciudadanos. Han acudido Pablo Casado, Cuca Gamarra o Ana Belén Vázquez por parte de los populares; Santiago Abascal, Macarena Olona o Javier Ortega Smith por parte de Vox; o Edmundo Bal, Miguel Gutiérrez y Begona Villacís por el partido naranja.

Tanto Casado como Abascal han coincidido en considerar que esta reforma que lideran PSOE y Podemos deja de manifiesto que ambos partidos se están preparando para llegar a la oposición y que su intención con eso sea una realidad va a ser quemar las calles apoyados en las modificaciones legales que quieren llevan a cabo.