Azcón manda un recado a Ayuso: "En Aragón trabajamos con libertad y con lealtad" y "el ego hay que dejarlo en la puerta"

El alcalde de Zaragoza, el popular Jorge Azcón, ha sido elegido este domingo nuevo presidente del PP de Aragón, con el 97,92 por ciento de los votos emitidos. Era el único candidato que concurría y sucede en el cargo a Luis María Beamonte.

En la cita, en cuya clausura ha intervenido el presidente nacional del PP, Pablo Casado, y a la que han acudido el secretario general, Teodoro García Egea; la portavoz en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra; la vicesecretaria de Organización, Ana Beltrán, así como representantes del partido de otras comunidad autónomas, ha participado un total de 900 compromisarios.

Azcón, que ha alabado la gestión de Casado al frente del PP, ha calificado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "impresentable", ya que "decidió quitarse de en medio" en la gestión de la pandemia, transfiriendo la responsabilidad a Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Con la "irresponsabilidad añadida de dejarnos a los ayuntamientos" sin fondos para combatir la covid, "teniendo que hacer frente nosotros solos a las muchas necesidades generadas por la enfermedad a nuestros vecinos".

"El ego hay que dejarlo en la puerta"

En lo que parece un recado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha hecho de la libertad el leitmotiv de su política, refrendada por la aplastante mayoría conseguida en las elecciones del 4 de mayo, el nuevo presidente del PP de Aragón ha dicho que "la libertad y la lealtad" son valores "complementarios" y que "el ego hay que dejarlo en la puerta".

"En el Partido Popular de Aragón siempre hemos trabajado de una forma que aquí todos conocéis y que conocemos bien, que nos ha dado buenos frutos y que yo hoy quiero reafirmar. Aquí en Aragón trabajamos con libertad y con lealtad, insisto: aquí trabajamos con libertad y con lealtad. No hay que elegir entre la una y la otra, no son opciones enfrentadas. Al revés: son actitudes y valores complementarios", ha dicho rotundo. Y por si no quedaba claro el mensaje, añadía: "En este partido, el ego hay que dejarlo en la puerta, la libertad entra, pero el egoísmo se tiene que quedar en la puerta, y la lealtad se pone al servicio de la libertad, al servicio de un proyecto común, de los intereses de todos, y no de uno mismo".