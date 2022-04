Jiménez Losantos responde a Arcadi Espada entre la "risa" y la "pena"

El Mundo

"Sánchez liquidó el pacto fiscal de Feijóo en minutos: 'No se puede'". Pues eso, no es no, no es no, qué parte del no no ha entendido. Feijóo ya sabe quién es Sánchez. Ayer vimos a un señor aburrido, un político que hablaba de cosas serias, que no tuteaba a los periodistas. Que sabía lo que decía y generaba respeto. Se refirió al presidente con respeto. Sánchez, el patán, se lo devolvió con un graznido. "Sánchez responsabiliza a Feijóo de la falta de acuerdos".

"La llamada que Sánchez se dignó a hacerle —Casado ni siquiera le merecía tal deferencia— despedía el olor a emboscada habitual en Sánchez, que no reserva para la oposición otra función que la del sometimiento o la estigmatización. Su plan no era otro que envolver a Feijóo en una disyuntiva tramposa: obtener su apoyo incondicional o exponerse a la acusación de ser lo mismo que Vox". No cuela, parece más de Vox Sánchez que Feijóo. Feijóo contó en rueda de prensa las propuestas que hizo a Sánchez para aliviar la economía de los españoles. Sánchez dijo no. "Ni la pandemia ni la inflación ni la guerra han cambiado a Sánchez". "A todo dijo Sánchez que no". "Nada impide a Sánchez enderezar su desnortada política económica salvo la soberbia". El noesnoismo.

Y a Puig se le complican las cosas. "La Generalitat subvencionó la contratación del hijo de Ximo Puig mediante la trama de su hermano". A ver si Ferreras le dedica el mismo tiempo que a los contratos de Madrid. "La directora territorial de Oltra reprende al juez que pide la imputación porque no se basa en" pruebas sino en "conjeturas y sospechas". Oltra se revuelve cuando no le queda otra que dimitir.

Pero es que la jauría mediática de la izquierda está ahora a machacar a Almeida, que ha roto su idilio con la izquierda a causa de unos contratos para traer material sanitario durante la pandemia. Entonces, los mismos que hoy acusan, pedían mascarillas como fuera, respiradores costara lo que costara, guantes por Dios. Hoy se dedican a perseguir a los que lo hicieron. Sí, al precio que fuera porque la gente moría por miles. A Rosell le extraña que "los únicos contratos que hoy se fiscalizan afectan, aunque tangencialmente, al PP de Madrid". Sí que es raro, sí. No vemos a la Fiscalía investigando los contratos de Illa, los de Sánchez con su propio padre, el regalo de fondos al marido de Calviño. Solo al PP de Madrid.

"A la espera de que la Justicia investigue la docena de contratos por valor de 326 millones adjudicados por Moncloa que Sol llevó a la Fiscalía, la atención parece ceñirse al hermano de Ayuso —asunto sobre el que Anticorrupción descartó "indicios verosímiles" de delito— y ahora al primo de Almeida". "Los hechos son que el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por Anticorrupción contra los empresarios Luis Medina y Alberto por estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Por una efímera mediación con el primo del regidor madrileño se habrían embolsado seis millones que gastaron en coches de lujo, un yate y un chalet. Pero que estos dos empresarios acreditaran muy poca vergüenza no convierte a Almeida en cómplice de su amoralidad sino —por lo sabido hasta ahora— en su víctima". No, Ferreras, no es una estafa DEL ayuntamiento, sino AL ayuntamiento. Habla con propiedad y no manipules.

La respuesta a este editorial la da el propio fiscal Javier Zaragoza. La Fiscalía es un pozo de corrupción desde que llegó Dolores Delgado.

Y, como no podía ser de otra manera, es más, lo esperábamos ansiosos, Federico Jiménez Losantos responde a Arcadi Espada. "No sé si atreverme a disentir de Arcadi Espada, cuyo futuro como rector de la interpretación correcta de la historia para alumnos de la ESO está asegurado. Me disculpará en recuerdo de nuestra vieja amistad". "Zelenski es admirable y su causa, justa. Eso no lo hace infalible ni identifica a Ucrania con la II República y la guerra civil. Si lo fuera, estaría tan deslegitimada como aquel nefasto régimen, y no es así".

"Desde que tuve que leer para La vuelta del comunismo el libro sobre la guerra civil del padre de Iglesias Turrión no veía una idea de la guerra civil tan burdamente estalinista o frapera como la de Arcadi: "La justicia profunda, y solo es profunda porque en los razonamientos españoles suele enterrarse lo elemental, es que Guernica, como Madrid, qué bien resistes, es el símbolo de una agresión asesina: la cometida por el general Franco contra sus ciudadanos y contra la democracia". Lo de los "razonamientos españoles" redimidos por nuestro cosmopolita da un poco de risa; lo de "Madrid qué bien resistes", da mucha pena: ofende a las víctimas de Paracuellos y del terror rojo; y lo de "la agresión del general Franco contra sus ciudadanos y la democracia" es un insulto a todos los que abominaron del régimen que trajeron, precisamente por no ser una democracia, desde Ortega, Marañón y Pérez de Ayala a Julián Besteiro". Vaya par, en lugar de tirarse al barro e insultarse como mandan los tiempos se lanzan a la cara distinguidos intelectuales. Así no vamos a ningún lado.

El País

"Sánchez y Feijóo abren una etapa de deshielo pero sin acuerdo". "El líder popular se abre a renovar el Poder Judicial, pero exige bajar el IRPF. El presidente replica que nadie en la UE apuesta por rebajas generalizadas de impuestos y le reclama que se aleje de Vox". Vox, qué previsible es El País. Que se aleje Sánchez de Podemos, Otegi y Rufián, que son el auténtico peligro para la democracia.

Les dijo Sánchez a los periodistas que viajaban con él a Marruecos, o sea, a Cué, que "Feijóo que en la cita había 'concretado poco' porque 'le falta aterrizar en los temas'". Pues en la rueda de prensa se le vio bastante sólido y enterado. Lo mismo el que no se entera es el presidente. Que vaya haciendo las maletas. Le queda un telediario en Moncloa.

El editorial repite el mantra que nadie se cree. "No hubo acuerdo sobre las medidas para afrontar la grave situación económica que está provocando en todas las economías del euro la guerra de Vladímir Putin en Ucrania". La crisis viene de ante, y como dijo Feijóo, en España es mucho más grave que otros países de la UE porque tenemos la peor inflación. Eso es un dato, no una opinión.

"Al Gobierno le corresponde ofrecer un diálogo real basado en la política que le toca liderar, y después que cada partido asuma la responsabilidad de sumarse o no". Dialogar, para Sánchez y El País, es que o apoyas al Gobierno sin poner ni una peguita o eres un ultraderechista. "El líder popular acudió a La Moncloa con la propuesta de una bajada generalizada y retroactiva del IRPF". Y, por supuesto, Sánchez le dijo que no, que no y que no. No a todo, señor Feijóo, esto son lentejas o las comes o las dejas y te pongo de facha para arriba. Es la manera en la que trata el sanchismo y sus terminales mediáticas a los ciudadanos que no comulgan con sus ruedas de molino.

El órgano de propaganda del régimen sanchista intenta tapar los abusos sexuales del marido de Oltra a menores con los de la Iglesia con una entrevista con Juan José Omella. La intención es tan burda que no merece la pena ni comentarlo.

El periódico sanchista le dedica un especial al tema de los contratos del Ayuntamiento de Madrid. "El juez estudia embargar los bienes de lujo que compraron los comisionistas del Ayuntamiento de Madrid", "Claves del ‘pelotazo de las mascarillas’: ¿qué vínculo tiene el primo de Almeida? ¿Cómo llegaron los comisionistas al Ayuntamiento de Madrid?". ¿Qué, Almeida, a que la izquierda ya no es tan molona como pensabas? Ahora es una picadora de carne, pero no decías lo mismo cuando se lo hacían a Ayuso. Estos con los que tanto has coqueteado te van a machacar. De los contratos de Moncloa por valor de 326 millones adjudicados por Moncloa no llevan nada, claro, porque la Fiscalía de Sánchez no se ha pronunciado.

Hoy, querido alcalde, el editorial del panfleto sanchista de Pepa Bueno va dirigido a ti. "El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha intentado transmitir estos días que es consciente de la gravedad del caso, pero resulta sorprendente que nadie en el Consistorio denunciara este abuso antes de que lo hiciera la propia Fiscalía. Por si le faltara algún detalle a esta historia desgraciada, fue un primo del alcalde el que facilitó el acceso de los especuladores a los funcionarios encargados de la adquisición del material sanitario".

"Lo sorprendente es que, una vez pasada la emergencia, con la evidencia además de haber recibido material defectuoso, la Administración municipal no arbitrara mecanismos de evaluación, auditoría e investigación, al menos en casos como este en el que ejercer de intermediario, es decir, hacer las llamadas que ponían en contacto a productores con contratadores públicos, se saldaron con la exorbitante comisión de seis millones de euros. Que pagamos todos". Sí, como pagamos todos los gastos monumentales de un Gobierno obeso que Sánchez se niega a adelgazar. Al menos los seis millones eran para material sanitario. Sánchez se lo gasta en el Falcon.

ABC

"Tres de cada cuatro españoles piden a Sánchez que baje impuestos ya". Qué encuestas tan tontas. "Un juzgado investiga a tres altos cargos del Gobierno por los contratos de la pandemia". Anda mira, ha tenido que ser un juzgado, porque ¿la Fiscalía de quién depende? Pues eso.

"Sánchez desprecia en 10 minutos el plan fiscal anticrisis de Feijóo". "El líder del PP choca con el 'no es no' del presidente del Gobierno a sus medidas económicas y a la rebaja de impuestos". Dice el editorial que la reunión fue un "fracaso". "Es lo que ocurre cuando Sánchez filtra a un medio de comunicación su listado de imposiciones, y cuando a primera hora de la mañana, antes de la reunión, el ministro de Presidencia chafa la cita con declaraciones a una emisora de radio. Lo natural es que el líder de la oposición desconfíe y, en consecuencia, todo apunta a que las relaciones entre el PSOE y el PP tienen pocos visos de mejorar lo que resta de legislatura, lo cual es muy negativo para los españoles". Son las formas de Sánchez. "Sánchez no quiere acordar nada, sino imponer. Del PP solo quiere sumisión, claudicación y subordinación, que es como Sánchez entiende la política". Lo que olvida Sánchez es que el PP representa a muchos millones de españoles que están deseando echarlo a patadas de Moncloa.

Como dice Ignacio Camacho, "para cerrar con Sánchez un trato hay que haber sido terrorista o autor convicto de un golpe contra el Estado".

Alvaro Martínez se compadece de Almeida. "Al alcalde le quedan lejanos los tiempos soleados en los que todo parecía salirle bien, empujado por persistentes rachas de viento favorable que incluso le llevaron a la portavocía de la Génova de Pablo y Teo, que hoy descansa en paz". Sí, era el político de derechas favorito de la izquierda. "La única forma es abrir las ventanas de Cibeles y demostrar la probidad de los contratos. Y si el Ayuntamiento fue víctima de las trapisondas de dos espabilados, a tumba abierta contra ellos y su supuesta trapaza inmoral. De lo contrario, el que saldrá por la ventana será él. Eso sí, que socialistas y podemitas hagan lo mismo allí donde mandan (el Gobierno de España, sin ir más lejos), que en todos lados cocieron esas habas amargas y aquel arranque de la pandemia fue un desaguadero de dinero público gastado en test de covid falsos, guantes de pega y mascarillas ful pagadas a precio de caviar". Aquí o jugamos todos o rompemos la baraja. Que lo sepan las hienas de la izquierda política y mediática.

La Razón

"Sánchez dedicó solo diez minutos a la economía y fue a petición de Feijóo". ¿Y de qué hablaron tres horas? "A la propuesta del líder de la oposición de rebajas fiscales su respuesta fue que no eran posibles. Sánchez tampoco pidió al jefe de la oposición su apoyo para el tema económico. Su principal interés estaba en la renovación pendiente del Poder Judicial". Sí, es lo único que le interesa, controlar a los jueces. "A futuro, la conclusión de la reunión de ayer es que Gobierno y PP retoman negociaciones, con mucho escepticismo sobre la posibilidad de que cuajen en pactos concretos. La economía, además, será el gran caballo de batalla de esta legislatura, y a Feijóo le puede penalizar sellar acuerdos poco fundados en un contexto en el que el electorado de la derecha está movilizado para echar a Sánchez de La Moncloa". Y lo que no es la derecha, cualquiera que no sea filoetarra, ultraizquierdista o separatista catalán está movilizado para echar a Sánchez de la Moncloa, gobierna en exclusiva para ellos.

Según el editorial "lo que vimos fue a un líder popular pausado, incluso didáctico, y muy seguro de que las propuestas que llevaba en la cartera son las más eficientes para enfrentar la crisis económica y devolver a España a la senda del crecimiento. Por supuesto, Feijóo se encontró con el Pedro Sánchez encastillado de siempre, inflexible y cuya visión de los pactos de Estado excluye términos como cesión o mutuo acuerdo". Como dice Martín Beaumont, "el kamikaze sigue empeñado en estrellar a los españoles contra el abismo. Las urnas son las únicas que pueden evitarlo". Urnas, urnas, tenemos sed de urnas.