Carme Chaparro lamenta la detención del violador de Igualada porque "le viene muy bien a Vox"

"Hoy debía ser un día para felicitar a las fuerzas de seguridad –empieza su indescriptible artículo Carme Chaparro– Pero no", rectifica rápidamente, porque resulta que la detención del violador de Igualada "le viene muy bien a Vox. Muy, muy bien".

Y es que la preocupación principal de Chaparro no es la víctima, a la que apenas cita de pasada, o que se haga justicia, sino las consecuencias políticas de lo que ha ocurrido:

Le viene maravillosamente bien que el hombre detenido por una de las agresiones sexuales más terribles perpetradas en España de los últimos años no haya nacido en nuestro territorio. Y no sólo eso. Tampoco viene de un país europeo —no es un hermano de continente—, ni tiene una capacidad económica elevada —no es un hermano de billetera—. No. Es boliviano, tiene 20 años y comparte piso en una zona humilde de la ciudad catalana donde cometió la brutal agresión que casi le cuesta la vida a una menor de edad que arrastrará secuelas físicas y psicológicas toda la vida.