"¿Se me han visto los pechos?": la portavoz de la Generalidad se enfrenta a TV3 por haberle tapado el escote

La portavoz del gobierno de la Generalidad, Patrícia Plaja, desmiente la versión de TV3 sobre la polémica de su escote. Dice que no estaba incómoda en absoluto y que no le contestaron cuando preguntó si es que se le había visto un pecho. Aprovechando la introducción de un vídeo, le colocaron unas agujas para subirle el top, una acción calificada de "censura" por periodistas catalanas como las expertas en sucesos Maika Navarro y Anna Punsí.

Quien ejerce las funciones de portavoz oficial de la Generalidad ha utilizado su cuenta personal de Twitter para publicar un texto en el que niega la versión de TV3 de cabo a rabo: "La blusa escotada que elegí para ir a una entrevista en televisión no me hacía sentir incómoda. Escribir sobre mis pechos en este artículo, sí. Pero hablemos. Y que eso sirva para que mañana ninguna mujer tenga que dar explicaciones sobre la medida de su escote en particular o sobre su estética en general. La blusa que me puse no me hacía sentir incómoda ni antes ni durante mi intervención. Ni tampoco cuando a media entrevista entraron a recolocarme el escote me sentí censurada. Porque no entendía lo que pasaba y porque estaba concentrada en hacer balance de este primer año como portavoz".

"Nadie me contestó"

Líneas después añade: "¿Se me ha visto un pecho?, pregunté mientras profesionales de vestuario me recolocaban la blusa. Nadie me contestó. ¿Se me han visto los pechos?, volví a preguntar. Pero estábamos en directo y no había tiempo para las explicaciones que vinieron después y son públicas. Alguien pensó, erróneamente, que no estaba cómoda y con la mejor de las intenciones intentaron arreglarlo. Y yo me lo creo. Pero la decisión no fue acertada y de eso no hay duda porque si no, no estaríamos hablando".

Según TV3, se corrigió el escote de la portavoz del Govern "porque ella misma se ajustaba el top". Además, la televisión autonómica negaba un acto de censura. Sin embargo, la versión de la portavoz es diametralmente opuesta. La periodista Maika Navarro, presente en el plató de TV3 durante el incidente, afirmó que los pechos de Plaja habían sido censurados "de manera incomprensible".