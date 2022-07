Feijóo mantendrá a los candidatos 'casadistas' en las autonómicas y municipales de 2023

En el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo tienen una máxima: "Si algo funciona, no se cambia". Y esa teoría la van a aplicar en las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. Prácticamente todos los líderes aupados en su día por Pablo Casado y Teodoro García Egea en los congresos autonómicos que celebraron van a ser los candidatos en la próxima cita con las urnas.

Los de Feijóo, dicen, no van a tener en cuenta "quién les eligió" sino cómo lo han hecho en los últimos meses. El caso más claro es el valenciano Carlos Mazón, presidente del PP en la Comunidad Valenciana, "que ha trabajado por unir al partido", aseguran.

Mazón fue una apuesta de Teodoro García Egea que apartó a su predecesora, Isabel Bonig, "de muy malas maneras", reconocen en la dirección del PP. A pesar de ello, creen que, a menos de un año de esas elecciones, no es el momento de realizar ningún cambio "ni tampoco hacer ningún experimento". Y por ello, el otrora casadista Mazón será su candidato en 2023.

Precisamente la Comunidad Valenciana es una de las plazas que el PP quiere volver a teñir de azul en esas elecciones como también es el caso de Castilla La Mancha, donde los populares mantendrán a Paco Núñez. Aunque Núñez fue uno de los elegidos también en la época anterior de los populares, el presidente manchego del PP fue uno de los primeros en pedir el relevo de Casado por Feijóo durante la crisis que sufrió la formación el pasado mes de febrero.

A diferencia de Núñez, el candidato murciano Fernando López Miras, que también repetirá, aguantó al lado de su valedor, Teodoro García Egea, prácticamente hasta el final. En este caso, Feijóo considera que los que son presidentes autonómicos "tienen que repetir" en 2023.

Otro caso de casadista candidato se da en Baleares, donde Génova ya ha confirmado a Marga Prohens como la mujer que se enfrentará a la socialista Francina Armengol. Prohens es también diputada, aunque ahora se encuentra de baja por maternidad, y es una de las personas de confianza de la número dos del partido y secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

Diferente es el caso del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, al que Casado colocó como presidente del PP de Aragón en plena guerra contra Isabel Díaz Ayuso, para sustentar su teoría del "alcalde candidato". Con ese movimiento, el anterior líder del PP quiso mandar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid confirmando su apuesta, por aquel entonces, de José Luis Martínez-Almeida como presidente del PP de Madrid.

Ahora los de Feijóo tienen aún que concretar si se queda como candidato en la comunidad para enfrentarse al socialista Javier Lambán o lo mantienen en el consistorio zaragozano. Una decisión que tendrá que tomar el PP en los próximos meses.

Para lo que no tienen prisa los de Feijóo es para esclarecer qué sucederá con País Vasco y Cataluña, ya que no tienen elecciones en 2023. Eso sí, tanto Carlos Iturgaiz como Alejandro Fernández se encuentran en la cuerda floja por sus malos resultados. Pero esa decisión, explican desde Génova, "ahora no toca y se estudiará más adelante".