Feijóo: "Yo no pactaré con el independentismo para que los niños no puedan aprender español en España"

En plenas negociaciones del Consejo General del Poder Judicial, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se vieron este martes las caras en el Senado. Sobre la renovación del CGPJ, ni uno ni otro quisieron dar ningún tipo de detalle. En un momento del debate, el presidente del Gobierno sí que se refirió a esas conversaciones para pedir que no se hablaran de ellas durante la jornada parlamentaria: "Parece que podemos llegar a un acuerdo. En aras de preservar ese espacio, es importante que lo dejemos a un lado porque es muy relevante que podamos llegar a un acuerdo por el bien de nuestra democracia".

Sin dar detalles del CGPJ, el presidente del Gobierno y el líder de la oposición protagonizaron un nuevo debate económico en el que Sánchez arrancó con un discurso en el que suavizó el tono contra el PP. Sin ataques directos a Feijóo, el líder del Ejecutivo se dedicó a presumir durante cincuentena minutos de su gestión de la crisis y de las medidas tomadas por sus ministros.

Feijóo: "Los españoles han dejado de creer en usted"

Un tono que Feijóo rompió nada más empezar su intervención. El líder de la oposición, que tenía limitado su tiempo a 15 minutos, no se se anduvo con titubeos. Arrancó su discurso rebatiendo cada uno de los argumentos del presidente del Gobierno.

"A la gente de a pie le costará mucho entender la reivindicación de su política económica. Somos el último país de Europa en recuperar nuestra economía. Estamos entre los cinco países con mayor precio de la energía. Ha presumido de vacunación, pero el gobierno de España solo ha vacunado en Ceuta y Melilla", comenzó el líder del PP destacando la labor de las Comunidades Autónomas.

"Va a ser su último presupuesto en el Gobierno de España", "los españoles han dejado de creer en usted", "la mejor decisión económica para España es cambiar el gobierno", "han fallado en todas sus previsiones económicas, será insolvencia o mala fe", "han cargado los impuestos sobre las familias" o "han registrado unos presupuestos ficticios", fueron algunas de las perlas que el líder del PP le dedicó a Sánchez.

Y zanjó Feijóo en sus últimos minutos: "Yo no pactaré con el independentismo para que los niños españoles no puedan aprender español en España". Se refirió así el líder del PP al acuerdo al que Sánchez llegó con los separatistas, desvelado por el propio Pere Aragonés, para no cumplir la sentencia de que el 25% de la educación en Cataluña tiene que ser en castellano. "Que nos venga a decir aquí que esto va bien. Lidera un gobierno que no cree en este país", terminó su intervención.

Sánchez, irónico

La contundencia del líder del PP cogió por sorpresa a La Moncloa. No se esperaban un tono tan duro aunque el Gobierno cerró filas y ha optó por ovacionar a Sánchez cuando se refirió a la situación catalana. "¿Usted prefiere la Cataluña de octubre de 2017 o la de octubre de 2022?", preguntó Sánchez mientras la bancada socialista se ponía de pie.

El presidente del Gobierno optó por ironizar tras las duras acusaciones de Feijóo durante su intervención: "Gracias por todas las propuestas". " Es evidente que no piensa en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones", añadió con cierto rintintín.

El tono burlón del presidente del Gobierno se repitió en más de una ocasión para tratar de ridiculizar a Feijóo por presumir "de experiencia y de hacer las cosas bien". "Se le olvida decir que dobló la deuda pública de Galicia", añadió con un tono más serio mientras le echaba a la cara "la rectificación" de Lizz Truss en Reino Unido.

A vueltas con la deuda

Sánchez defendió también que "en 33 ocasiones" han bajado impuestos a la clase media y ha pedido al PP que aclare "si está a favor de revalorizar las pensiones". El presidente acusó al principal partido de la oposición "de romper el pacto de Toledo" y defendió, ante las crítica, su gestión de la deuda pública que ha aumentado hasta el 120%, aunque prometió que lo rebajarán al 116%.

Sánchez responsabilizó al PP del aumento de la deuda "¿Sabe que hemos tenido que contabilizar como deuda pública 35.000 millones del banco público Sareb? Nosotros endeudamos a nuestro país en el peor momento para comprar vacunas", defendió Sánchez tras criticar a Rajoy.

En su réplica, Feijóo hizo un alegato en defensa de la gestión de las comunidades frente a un Sánchez que presumió de "lo que no hace" y es competencia de las autonomías. Tan solo tenía cinco minutos para dar su respuesta a Sánchez y por ello, insistió en ese mensaje: "Me comprometo a no pactar con los independentistas para que no se cumpla la Constitución. Yo quiero una España en la que se cumpla la Constitución".