Feijóo reclama a Sánchez que "pare esta decadencia" o convoque elecciones

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en Génova tras conocer las acusaciones de Pedro Sánchez responsabilizando al Partido Popular de la crisis institucional y amenazando al Tribunal Constitucional con responder con "firmeza" adoptando "cuantas medidas sean necesarias".

El líder del PP ha querido ofrecer una "salida" al presidente del Gobierno y le ha pedido que renuncie a su reforma del Código Penal con la que el Ejecutivo quieren eliminar el delito de sedición y modificar el de malversación para pactar con el PP la renovación del Poder Judicial.

Eso sí, Feijóo ha dejado claro que solo se sentaría a negociar si se cumplen una serie de condiciones. Primero, Sánchez tendría que "mantener el delito de sedición y las penas por malversación", también tendría que tipificar el delito de convocatoria de referéndum ilegal y, por último, durante la renovación, "los jueces tendrían que elegir a los jueces".

"Hay una doble propuesta. Si lo que queremos es hacer una ley orgánica del Poder Judicial y profundizar en la independencia judicial, eso es absolutamente incompatible con la politización del Código Penal y con derogar sentencias del Tribunal Supremo contra la malversación y sedición. No podemos decir que estamos a favor de la despolitización y en otra ley politizar. Los partidos de Estado no hacen esto, los partidos de Estado hacen acuerdos de Estado, pero no pueden ser una cosa y su contraria", ha explicado el líder del PP.

"Sánchez tiene que parar esta decadencia, que las grandes decisiones que afecten al Estado se acuerden entre el partido en el gobierno y el que estará en la próxima legislatura", ha añadido el líder del PP.

"Elecciones generales"

Si Sánchez no aceptase esta propuesta, algo que es altamente probable, Núñez Feijóo ha insistido en la necesidad de que el presidente del Gobierno convoque ya unas elecciones generales. "La otra salida es la celebración de elecciones. Negar esta posibilidad sería la prueba de que se quiere avanzar en una agenda política marcada por fuerzas contrarias al interés español y por una agenda política que no está validad en las urnas", ha explicado.

El líder del PP también ha dedicado gran parte de su intervención a defender la decisión del Constitucional contra la que cargan desde el Gobierno asegurando que "por muy Pedro Sánchez que sea, no se puede pasar por encima de la Constitución y la democracia. Esto es España y es un Estado de derecho. Tenemos una Constitución que nos protege hasta de nuestro propio gobierno".