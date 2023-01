Sánchez y Podemos han hecho de España una "trinchera inamovible, fanatizada y odiosa"

El Mundo

"El PP lleva la despolitización total de la Justicia al Congreso". A buenas horas, mangas verdes. Eso es lo que tenían que haber hecho cuando gozaban de la mayoría absoluta. Dice el editorial que "la nueva propuesta del PP para cambiar el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) va en la buena dirección". Sí, sí, no es la primera vez que hacen esa promesa. Hasta que llegan al poder y se olvidan. El Mundo sí lo recuerda. "No hay que olvidar que el PP pudo ya aplicar una reforma en este sentido cuando ganó las elecciones en 2011, y sin embargo no lo hizo". Mira, Pedro, la gente sí tiene memoria.

"Solo con propuestas serias de despolitización y en concordancia con Europa podrá España restañar las heridas de una crisis institucional sin precedentes, en la que ha quedado claro el riesgo de que los contrapesos básicos del Estado de derecho aparezcan ante los ciudadanos como una facción extendida de los propios partidos: sin prestigio ni autoridad moral por tanto. Sería deseable que Pedro Sánchez, que ostentará la presidencia de turno de la UE en el segundo semestre del año, lo tuviera en cuenta". Sánchez huye de todo lo que suene a moral. Le da repelús.

Arcadi Espada alucina con el tratamiento que ha dado la izquierda a la ola de asesinatos de mujeres. "La inverosímil Belarra activó la semana pasada la alerta antimachista y detrás de ella, literal, fue El País de Viva la Pepa; y hasta este periódico se mostró marcialmente alertado en editorial y páginas interiores. Y es que el azar se había aliado con el propósito de los que interpretan el crimen de pareja como la actividad de una organización terrorista". "La violencia contra las mujeres se ha convertido en un crimen político".

"No es, obviamente, que los agresores pretendan el establecimiento de la República Fachomacha. Pero el relato de la violencia machista lo ha escrito la izquierda y el perjudicado cultural y político es la derecha. De ahí que un Gobierno de izquierdas siempre será víctima cuando un hombre mate a una mujer, por muchos errores que puedan recriminársele en la gestión del problema. La derecha debería combatir tal infección cultural en vez de ceder a la tentación populista de criticar al Gobierno cuando el azar impone su ley y los muertos no vienen espaciaditos como es su obligación". Cómo no vas a ceder a la tentación, Arcadi, al gobierno que presume de proteger a las mujeres mejor que ningún otro la realidad se empeña en darle una lección.

El País

El periódico del régimen está ya en plena campaña de Pedro Sánchez. "Legumbres, verduras, leche y pan más baratos: cuánto ha caído el precio de 13 productos básicos en cada supermercado con la bajada del IVA". "Los alimentos que pasan de pagar el 4% al 0% se abaratan en los primeros días de eliminación del impuesto. También se reduce el coste de aceite y pasta". ¿Y qué pasa con la carne y el pescado?

Xavier Vidal Folch les joroba la propaganda. Se están produciendo dificultades a la hora de aplicar la bajada del IVA. Este lunes "hubo de todo. Alguna gran superficie que subió el precio al filo del fin de año para poder rebajarlo después. Otras que cumplieron escrupulosamente. Y los que pasaron del cliente".

Pide Vidal Folch a los consumidores que "protesten ante cualquier abuso: en los servicios de atención autonómicos. Actívense las instituciones somnolientas". ¿Sólo las autonómicas, Vidal? ¿El Gobierno no tiene ninguna responsabilidad?

"Desconfiemos pues de las recetas mágicas, absolutas, casi siempre sectarias: subir todos los impuestos, bajarlos todos. Escuchemos las fórmulas combinatorias. Subir lo que sea imprescindible. Bajar lo que resulte necesario. Y al mismo tiempo".

"Seis en prisión y dos a la espera: los ex altos cargos de la Junta condenados por malversación en la pieza política de los ERE fraudulentos". Griñán, de momento, sigue en libertad porque tiene cáncer. Zaplana pidió clemencia para él y que no entrara en prisión. La izquierda no se apiadó cuando Zaplana tuvo leucemia.

ABC

"Yolanda Díaz se presentará a las generales con o sin Podemos". Es el resultado del largo periodo de escucha. "La vicepresidenta del Gobierno oficializará su candidatura dentro de un mes y obvia las presiones de Iglesias y el nerviosismo de Sánchez. En Sumar, IU y los comunes cunde el temor de que la formación morada prepare a Irene Montero de candidata". "Ya que no puede liderar Podemos, porque no le dejan, el objetivo de Díaz no es quedar relegada a un segundo plano, claudicar ante Iglesias y perder foco propio, sino precisamente el contrario: suplantar a Podemos con otra marca y ejercer un liderazgo que nadie le discuta", dice el editorial. "No son solo discrepancias programáticas lo que les separa. Son también odios personales, una lucha de egos interminable y mucho rencor mutuo acumulado". Así se maten.

"La candidatura de Díaz, que no concurrirá sin embargo a las municipales y autonómicas, es también una mala noticia para Pedro Sánchez". Mira, eso mola, cualquier mala noticia para Sánchez es buena noticia para España. "Supondría la consagración de tres alternativas políticas diferentes en un segmento de la izquierda casi idéntico". Sí, Yolanda, Iglesias y Pedro Sánchez. "A más dispersión de propuestas electorales, menos posibilidad de multiplicar escaños, y eso es precisamente lo que Sánchez querría evitar". No cantes victoria, lo mismo Sánchez le hace a Yolanda una oferta que no pueda rechazar.

Isabel San Sebastián está exultante. "Este 2023 viene cargado de esperanzas de cambio en España, indispensable para poner fin a la crispación guerracivilista propiciada por el mandato de Frankenstein y abordar la recuperación de una convivencia normalizada". Eso dicen todas las encuestas, menos la de Tezanos, pero esa no cuenta.

"El presidente genuflexo cae víctima del desprestigio entre sus propios votantes y sus auxiliares de Podemos andan enzarzados en luchas fratricidas por un puesto de salida en las listas, una vez acreditada su absoluta falta de preparación para ejercer responsabilidades de gobierno y la incoherencia flagrante entre lo que prometieron y la que ha resultado ser su conducta personal. Ellos sí que han podido medrar al calor del presupuesto. Los demás estamos infinitamente peor".

Pero que no se duerma Feijóo. "Ante la dificultad de defender el legado sanchista, la poderosa artillería política y mediática de la izquierda va a centrar sus esfuerzos en desacreditarle". Le van a dar por todos los sitios. "Ha empezado la cuenta atrás". Así sea.

La Razón

"El Gobierno da por desencalladas la ley de vivienda y "mordaza", pero los socios desconfían". Dice Abel Hernández que "después de una etapa política tormentosa, encabezada por un Gobierno de coalición de izquierdas, en la que se ha fomentado la división y el enfrentamiento entre bloques, la gente va a tener la oportunidad de ajustar las cuentas a todos los políticos y decidir si hay que seguir así o cambiamos". Síiii, qué gustazo. "Esperemos que esta vez de las urnas salga un soneto, y vuelva la armonía y el entendimiento a la vida nacional, sin sometimientos a los secesionistas de la periferia. Pero eso está por ver". Cierto, muy cierto.

"El año arranca con un clima de cambio de ciclo político, reflejado en las encuestas y en el ambiente de la calle, aunque persiste, puede que reforzada, la dialéctica derecha-izquierda (sea lo que sea, a estas alturas, la derecha y sea lo que sea la izquierda). Es una trinchera inamovible, fanatizada y odiosa –¡los nuestros y los otros!–, de triste memoria, capaz de frenar el flujo racional de los votos". Es el legado de Sánchez y Podemos, la vuelta a la guerra civil.