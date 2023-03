Bildu y ERC han tumbado este martes la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, en el Congreso de los Diputados. Un nuevo varapalo al Gobierno que ha hecho que los portavoces de PSOE y Podemos, Patxi López y Pablo Echenique, se tiren los trastos a la cabeza en público.

El problema ha residido en que el Gobierno y sus socios de investidura no han llegado a un consenso en cuatro puntos: material antidisturbios, faltas de respeto a la autoridad, la desobediencia y resistencia y devoluciones en caliente.

Según ha asegurado el portavoz morado, Pablo Echenique, ha sido el PSOE el que "no ha querido hacer un último esfuerzo" para lograr el pacto con Bildu y ERC. "Faltaban algunos elementos y el PSOE no ha querido andar ese último tramo del camino", ha sentenciado en rueda de prensa.

Echenique ha explicado que los socialistas no han hecho todo lo posible por alcanzar el pacto: "Quiero recordar que cuando el PSOE necesita los votos de ERC y Bildu a toda costa, el PSOE consigue esos votos. Con esto quiero decir que, más allá de los detalles, si el PSOE no ha hecho lo que hace en los Presupuestos, que es remangarse para conseguir los votos, es que no ha querido".

Reproche a Echenique

Unas palabras que han molestado a Patxi López, portavoz de los socialistas en el Congreso que ha querido responder a su homólogo en Podemos. "Echenique, en vez de hacer tantas declaraciones, debiera pasarse un poco por las comisiones para ver qué se negocia y lo que no, y hasta dónde ha llegado el PSOE", ha dicho visiblemente molesto.

Tras ello, ha acusado a ERC y Bildu de poner "excusas" para no apoyarles. "Hemos hecho todos los esfuerzos, teníamos todo acordado y han puesto excusas", ha sentenciado López en lo que supone una nueva brecha tanto del Gobierno con sus socios de ERC y Bildu, como con Podemos.