Gamarra defiende la abstención del PP: "No vamos a votar a favor por respeto a los españoles"

"No vamos a votar a favor por respeto a los españoles, y no vamos a votar en contra por usted, señor Tamames". Con esta frase, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha dejado claro que su partido no pretende modificar el sentido de su voto en la moción de censura presentada por Vox.

Aunque tenemos "elementos coincidentes, no es nuestro relato ni Tamames nuestro candidato", ha dicho la portavoz de Alberto Núñez Feijóo que ha cargado contra la moción por ser "un inexplicable regalo al Gobierno". "El regalo de una victoria parlamentaria, una cortina de humo para tapar sus escándalos" , ha continuado la portavoz popular que ha insistido en que "cualquier actitud distinta a la abstención estaría vulnerando los principios del PP y abonaría la política de bloques".

Para Gamarra, "la jornada de ayer fue, en el mejor de los casos, un teatro, un mitin pagado con el dinero de todos los españoles". Y siguiendo el argumentario popular marcado desde Génova, ha insistido en que tanto Vox como Pedro Sánchez dedicaron la jornada de este martes a "atacar" a Alberto Núñez Feijóo.

Contra los escándalos del Gobierno

Tras las críticas a la moción, Gamarra ha dedicado parte de su media hora de discurso a criticar los escándalos que rodean al Gobierno de coalición recordando el caso del ‘Tito Berni’. "La corrupción ha llegado al seno del PSOE y lo que han hecho ha sido taparla. Este martes estaba merodeando por el Congreso el Mediador, ¿es verdad que se paseaba por esta Cámara con grandes sumas de dinero?", ha preguntado a una encendida bancada socialista.

Gamarra también ha recordado las rebajas de condenas a violadores por la ley del sólo sí es sí, el asalto a las instituciones del Ejecutivo, los trenes que no caben por los túneles, la reforma del Código Penal o los indultos.

"Nunca un gobierno había atacado con tanta saña a la sociedad civil, usted está llegando al final de su lamentable aventura", ha sentenciado antes de pedir a Sánchez que convoque elecciones generales: "Ahórrenos estos meses agónicos y no prolongue la vida de un gobierno en descomposición. Por una vez, haga algo noble por este país y convoque. Váyase con dignidad porque sabe que su tiempo ha acabado", ha terminado su intervención.