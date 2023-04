Seis ayuntamientos gobernados por Bildu obligados a desactivar páginas web que equiparaban a víctimas y etarras

Las páginas webs de memoria de seis ayuntamientos del País Vasco gobernados por EH Bildu en los que se equiparaban a víctimas con miembros de ETA han sido desactivadas en las últimas horas tras la denuncia del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Son los consistorios de Galdácano, Hernani, Villabona, Oyarzun, Azpeitia y Orio. Hace una semana, los ayuntamientos de Tolosa y Enradio, gobernados por PNV y Partido Socialista vasco, hicieron lo propio.

En su momento, Covite denunció que varios ayuntamientos vascos habían publicado en sus respectivas páginas web oficiales un trabajo elaborado por Aranzadi, una sociedad que se denomina a si misma como sociedad que "facilita la conservación y puesta en valor del patrimonio científico, histórico y cultural como referencia para entender la evolución de la sociedad moderna en la que vivimos".

En ese trabajo, que publicaron los consistorios vascos, se ponía al mismo nivel a las víctimas del terrorismo de ETA y a los miembros de la banda terrorista. Por ejemplo, en la web municipal de Galdácano, según denunció el Partido Socialistas vasco, se incluía entre otros al terrorista Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, condenado por varios asesinatos. De él se decía que estaba citado como víctima de vulneraciones en la categoría de "política penitenciaria y aplicación de leyes excepcionales", en referencia a la dispersión.

De este modo, las páginas de los consistorios de Galdácano, Hernani, Villabona, Oyarzun, Azpeitia y Orio recogen todas ellas un mismo mensaje que señala que "el trabajo científico realizado por Aranzadi no estará disponible provisionalmente, a petición de la sociedad científica". Todo después de que, tras enterarse de lo sucedido, la Delegación del Gobierno en el País Vasco, diera un plazo de un mes a estos seis ayuntamientos para retirar esa "equiparación" entre víctimas y miembros de ETA por vulnerar la ley de víctimas.

PP y Ciudadanos se alegran de la retirada

PP+Cs, la alianza electoral con la que Partido Popular y Ciudadanos se presentaron a las elecciones vascas, ha mostrado su satisfacción por la retirada de las web municipales porque no existe "sociedad civilizada" a la que "se le ocurra igualar a víctimas y victimarios".

En la tertulia de parlamentarios vascos de Radio Euskadi, la parlamentaria de PP+Cs Muriel Larrea, ha afirmado que, en "honor a la memoria, a la verdad y a la justicia", no se podía permitir esta "aberración" porque, desde el punto de vista "ético y moral volvía a revictimizar a las víctimas".

La representante de PP y Ciudadanos ha indicado que, viendo las web y los nombres que figuraban, se preguntaba "¿es lo mismo Miguel Ángel Blanco que Txapote? Pues no", ha respondido. Asimismo, ha manifestado que no todos los partidos políticos han colaborado en la creación de estas web y ha señalado que el PP no lo ha hecho y "no lo haría jamás", aunque ha manifestado que sí participan en "querer reconstruir" y en que se cree un "relato veraz de lo que ha sucedido.