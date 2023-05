Bolaños termina irrumpiendo en el 2 de mayo y el PP le acusa de "falta de institucionalidad"

Tras dos días de enfrentamiento contra la Comunidad de Madrid, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha acabado presentándose en los actos institucionales del 2 de mayo presididos por Isabel Díaz Ayuso.

Finalmente, al titular de Presidencia se le ha colocado una silla en primera fila para seguir el acto de entrega de medallas en el interior de la Real Casa de Correos , pero no ocupará un lugar de honor en la parada militar que se celebrará en la Puerta del Sol y donde sí estará la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Bolaños también ha protagonizado un frío saludo a Díaz Ayuso a su llegada, al igual que con el líder del PP, Núñez Feijóo.

48 horas de conflicto

Tras 48 horas, el conflicto entre el Ejecutivo madrileño y el Gobierno de Pedro Sánchez se saldó definitivamente este lunes por la noche, cuando desde el equipo de la presidenta se resaltó que acudiría Robles "y acompañante". Y es que en la agenda de Moncloa no se recogían específicamente los actos a los que acudiría Bolaños. Por contra, se le incluía en los de su homóloga de Defensa. "Asiste en representación del Gobierno, junto al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrático, al acto institucional con motivo del Día de la Comunidad de Madrid, en la Real Casa de Correos".

Bolaños "no estará en la tribuna de autoridades de la parada militar", señalaban desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso. "Madrid es España, pero, desgraciadamente, desde el Gobierno de España, los hay que consideran que Madrid no merece el respeto que debe tener. Lo hemos visto con el ministro de Presidencia, que se invita de manera gratuita a asistir a un acto mostrando un claro desprecio por el respecto institucional y el protocolo entre diferentes administraciones públicas. El Gobierno de España está mostrando, no sólo una clara vocación a la okupación, sino que es una muestra más de la suma y sigue en ese boicot permanente y ataque continuo que hacen a la Comunidad de Madrid", destacó el portavoz parlamentario del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines.

"Falta de institucionalidad"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo que por segundo año consecutivo ha querido mostrar su respaldo a la presidenta madrileña en este 2 de mayo, se ha referido a la polémica justo antes de que comenzara el acto.

"Hace mucho tiempo que hay una falta institucionalidad del Gobierno con las Comunidades Autónomas. Una falta de institucionalidad tan grande y se da por normal lo que es una falta de respeto", ha afeado Feijóo al Ejecutivo.

El líder del PP también ha recordado que él, como presidente autonómico, ya vio a Pedro Sánchez "visitando comunidades" sin avisar a los ejecutivos autonómicos. "El gobierno viene practicando falta a la institucionalidad desde hace mucho tiempo".

Eso sí, Feijóo ha aplaudido la actuación de la Comunidad situando a Bolaños en primera fila: "Aunque haya un gobierno faltón, me parece bien que tengan su espacio en esta fiesta. Hubo un tiempo que los ministros se ponían en contacto para ordenar la agenda, tampoco habíamos visto que un presidente utilizara tantos fondos públicos para hacer campaña electoral", ha recordado el líder del PP.