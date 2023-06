La hermana de Sibora Gagani tras saber que pudo ser asesinada y emparedada: "No esperábamos algo tan fuerte"

La joven italo-albanesa Sibora Gagani desapareció el 14 de julio de 2014 en Torremolinos. Tenía 22 años y su familia siempre sospechó del que era su novio —Marco R.—, un ciudadano italiano con el que comenzó una relación en 2009 y que ahora ha sido detenido como presunto asesino de su pareja —Paula, de 28 años— a la que habría matado en la misma casa que compartió con ella entre 2011 y 2015. Un tipo "frío" y "bastante chulo", indican a Libertad Digital fuentes cercanas al caso, que realizó una sorprendente confesión al llegar a comisaría el 17 de mayo.

"Quiero colaborar, esto me va a perseguir siempre como lo de Marta del Castillo. Sibora y yo nos peleamos, y me pasé con ella. La maté, está enterrada en una pared", dijo a los agentes que efectuaron el arresto de manera espontánea. Después negó haberlo dicho ante su abogado y optó por no declarar en el juzgado. Eso sí, puso a los investigadores en la línea de lo que pudo haber ocurrido. Tanto es así que el sábado 20 de mayo Marco entra en prisión provisional y el lunes 22 un operativo se desplaza hasta la vivienda para rastrear las paredes por primera vez.

Ya se han realizado al menos tres entradas en el inmueble, pero de momento no ha trascendido que la búsqueda haya dado ningún resultado relevante. No obstante, son muchos los indicios que apuntan hacia Marco. Entre otros, que fue la última persona que mantuvo una conversación con Sibora —vía WhatsApp— antes de su desaparición. Tampoco juegan a su favor sus antecedentes: dos entradas en el Sistema VioGen (que realiza seguimiento de casos de violencia de género) relacionadas con parejas anteriores.

Kseva Gagani, hermana de padre de la desaparecida, lo tiene claro: "Estoy segura de que él tiene algo que ver con su muerte, los casos de Paula y Sibora son muy similares". Los motivos: "Era la única persona que ella tenía es España. Tenían problemas desde hacía tiempo y su relación estaba a punto de acabarse. Y dejó de tener contacto con la familia tras su desaparición, que es sospechoso. Si estás limpio no tienes que hacer eso. La familia de Marco en Italia también decía que no sabía nada de él, que hablaban poco porque era una persona problemática y consumía drogas".

La desaparición de Sibora

Según relata Kseva para LD, Sibora tenía contacto diario con su madre hasta que desapareció. No pasaba un día sin que Elisabetta Shahini —que vivía en Italia— y su hija —que residía en España— hablaran. Así fue desde que se trasladó en 2011 a la localidad malagueña de Torremolinos con Marco hasta que se le perdió el rastro en el verano de 2014.

Sibora Gagani, desaparecida en 2014. KSEVA GAGANI.

Su madre era conocedora de los problemas que tenía la pareja desde hacía algún tiempo. En una visita a Italia que ella les hizo en 2013, ya contó a su familia que le iba a dejar. Pero después decidió darle otra oportunidad y volvió con él. Aun así, vivían en casas distintas cuando desapareció. Eso sí, seguían viéndose. Y la policía constató que en la casa de Marco había multitud de enseres de la chica (ropa, un cepillo de pelo y otros objetos) después de su desaparición.

Cuando dejaron de tener noticias de la joven, a su entorno le extrañó mucho la actitud de su pareja. "Él dijo que ella se fue, que tenían problemas, que se habían peleado y que se marchó sin coger nada", explica Kseva, "después dejó de tener contacto con la familia". Nunca lo entendieron. De hecho, no podían evitar sospechar de él. Todo les parecía muy raro.

La confirmación de sus sospechas

Durante todo este tiempo, en el que no ha habido ninguna novedad sobre el paradero de Sibora, han albergado algo de esperanza de que algún apareciera. Aunque —confiesa Kseva— en el fondo "sabíamos que era imposible que ella no diera señales de vida, al menos a su mamá".

La noticia del asesinato de Paula a manos de Marco, que les envió una amiga, confirmó sus sospechas. "Los casos son muy similares", insiste. Lo que no podían imaginar es que fuese capaz de matarla y emparedarla, como llegó a decir el detenido en comisaría. "No esperábamos algo tan fuerte y tan duro", asegura la hermana de Sibora.

Ahora están a la espera de que "encuentren algo" en cualquier momento. "Creemos que siguen buscando sus restos", señala. Este martes se ha personado en la causa el abogado de SOS Desaparecidos, Juan Manuel Medina, que les ofrece sus servicios de forma gratuita. Algo que les da mucha tranquilidad, ya que para ellos es complicado hacer seguimiento de las actuaciones desde sus lugares de residencia (Kseva en Albania y Elisabetta en Italia).

El crimen de Paula

Según se desprende de las pesquisas, Paula murió el 17 de mayo de 2023 alrededor de las 11:30 horas a manos del que era su pareja —Marco R.—, que días antes había robado el cuchillo con el que le quitó la vida en el restaurante en el que trabajaba la víctima. Le asestó 14 puñaladas en distintas partes del cuerpo. El móvil: ella quería romper la relación.

Los vecinos aseguran que tenían fuertes discusiones porque él era muy celoso. Hay testigos que aseguran que la noche anterior a los hechos ella salió a tomar algo con unas amigas y él la estuvo buscando como loco por todas partes. Preguntó a unos taxistas para obtener información de sus últimos movimientos.

La maltrataba, aunque no había interpuesto ninguna denuncia contra él -con quien tenía un hijo-. Sí consta que ella había recurrido al Servicio Andaluz de la Mujer en busca de ayuda. Posiblemente nunca pensó que Marco fuese capaz de hacer algo así. La atacó por la espalda, cuando se preparaba para irse a trabajar.