El ridículo baile en los premios del Ejército de Tierra con armas invisibles

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 29 de junio. El Ejército de Tierra celebró en la Escuela de Guerra, ubicada en un céntrico emplazamiento de Madrid, la gala de celebración sus premios, que desde el año 1945 tienen como objetivo propiciar la creación artística y literaria referida a las múltiples actividades del Ejército de Tierra en el marco de las Fuerzas Armadas, así como el conocimiento y divulgación de la cultura de Defensa.

Se entregan siete galardones en siete disciplinas: pintura, miniaturas militares, fotografía, vídeo, investigación en humanidades y ciencias sociales, dibujo y enseñanza escolar. Todo ello envuelto en una gala más o menos informal a la que acuden tanto el máximo responsable del Ministerio, en este caso, Margarita Robles, como el máximo responsable del Ejército de Tierra, actualmente el Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), general de Ejército Amador Enseñat y Berea.

Así transcurrió el pasado jueves aunque, al contrario que en años anteriores, en los que su celebración ha pasado totalmente desapercibida, el evento ha generado una fuerte polémica por el esperpéntico baile de una compañía, que parecían ridiculizar la milicia al tiempo que vestían uniformes del Ejército con la enseña nacional, y que realizaban bailes mientras portaban unas supuestas armas invisibles.

La actuación, desarrollada por el ballet de Cuca Pons, abrió la velada justo después de la intervención de apertura del JEME. Y lo hizo al son de la canción They don't care about us de Michael Jackson, en su versión instrumental, es decir, sin letra. Una letra, por cierto, en la que se denuncia el supuesto maltrato de los policías estadounidense a la población negra, se ensalza la figura de Martin Luther King y se desliza algún que otro comentario antisemita, como acusar a los judíos de chivatos policiales.