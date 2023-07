"Él se acordará de mí": escalofriante testimonio de una mujer contra el etarra Ata por el asesinato de Giménez Abad

La Audiencia Nacional está juzgando a los etarras Mikel Carrera Sarobe, alias 'Ata', y Miren Itxaso Zaldúa por el asesinato del que fuera líder del PP en Aragón Manuel Giménez Abad. En el juicio, ambos han alegado que no estaban en el lugar de los hechos: según Ata, estaba en una fiesta para recaudar fondos para ikastolas. Zaldúa, mientras, alega que pasó el día con amigas y fue al cine a ver una comedia "absurda" de los guionistas de Algo pasa con Mary.

Tras el demoledor testimonio del hijo de Giménez Abad, que presenció el asesinato de su padre con 17 años y que ha declarado ante el juez que Ata disparó, luego le remató en el suelo y miró al joven a la cara, este miércoles se han sumado nuevos testimonios contra el etarra, entre ellos el de dos mujeres que también sitúan a Ata en el lugar de los hechos.

En una declaración grabada por problemas de salud de la testigo, una de las mujeres ha señalado que vio cómo un hombre, vestido de negro y con gorra, apuntaba con una pistola a otro que estaba tendido en el suelo. "Nos miramos frente a frente unos segundos larguitos, no sé si pensaba pegarme un tiro porque no había nadie más para decir lo que acababa de hacer, hija mía".

La mujer, que años después acabó identificando a 'Ata' cuando la Policía le mostró un carrusel de fotos, señaló en su declaración que tras sostenerse las miradas -"él se acordará de mí"- Carrera Sarobe guardó la pistola "de buen tamaño" y echó a correr.

Relacionado Covite registra 221 actos de apoyo a ETA o sus terroristas en los seis primeros meses de 2023

La testigo, que asistió al hijo de Giménez Abad tras presenciar cómo asesinaban a tiros a su padre, acudió al día siguiente a una comisaría, explicó lo que había visto y colaboró en realizar un retrato robot de aquel "joven, alto y delgado" del que se acordaba a la perfección porque lo "llevaba en la cabeza".

Por otro lado, desde videoconferencia desde Elche, otra testigo ha explicado que ese día se dirigía a alquilar una película en el videoclub de su barrio en Zaragoza en compañía de su marido. Cuando llegaron a la zona, ella se percató de que un hombre tenía un comportamiento extraño y que se ponía a hablar con otro que llevaba una gorra. "Me extrañó. Me quedé mirando fijamente. Uno se encargó de que no le viera la cara, pero al de la gorra le vi perfectamente. Me quedé pendiente".

Cuando su marido salió del videoclub, abandonaron el lugar, y camino de su casa pudo ver a Giménez Abad que iba con su hijo. Al rato, escucharon los disparos y decidieron bajar a hablar con la Policía para explicar a quién había visto ella. "Aquellos ojos y aquella cara no se me va a olvidar", ha indicado.

Si bien en las fotos que le mostraron ese mismo año no pudo identificar al joven de la gorra, en 2018 su marido le enseñó una noticia del diario La Razón en la que aparecía una foto de Carrera Sarobe y ella lo reconoció de inmediato -"¡ostras, el de la gorra!"- y llamaron a la Policía.

Al ser preguntada en el juicio sobre si estaba segura de que ese era el mismo que vio en la zona del crimen, ha explicado que sí porque no se olvidaría de esa cara "en la vida" ya que aún se siente culpable por no haber llamado a la Policía cuando vio aquellos movimientos "raros" en esa calle de Zaragoza.