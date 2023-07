El respaldo a PP y Vox en Baleares y la Comunidad Valenciana en las pasadas elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo ha consolidado nuevos Gobiernos regionales en los que ambos partidos han tenido que entenderse y uno de los puntos clave de los acuerdos en ambas CCAA ha sido la cuestión lingüística. Para comentar este cambio de rumbo en dos de las regiones que estaban encaminadas a la inmersión lingüística que sufre Cataluña ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el número uno por Baleares en la lista de Vox al Congreso de los Diputados, Jorge Campos.

Campos, histórico dirigente del Círculo Balear y uno de los que más ha luchado por la enseñanza en español en las Islas Baleares, fue elegido por el partido de Santiago Abascal para seguir dando esta batalla a nivel nacional una vez que Vox fue determinante para que el PP vuelva a gobernar en esta región. "Las luchas hay que darlas en todas partes", ha destacado. Sobre el acuerdo con el PP en Baleares ha asegurado que "es prácticamente igual que el de Valencia" y en el mismo "se dice claramente que se garantiza la libre elección de centro y de la lengua" y se va a crear "un órgano de garantías de libertad lingüística para vigilar que se cumpla" lo acordado. Algo que se da según Campos en Baleares, "por primera vez en 40 años".

"Solucionarlo a nivel nacional"

Sin embargo, el candidato de Vox al Congreso de los Diputados ha hablado de su paso a la política nacional para conseguir que se pueda estudiar en español en toda España. Cree que es "un problema importantísimo" y por ello "hay que solucionarlo a nivel nacional" porque con la inmersión lingüística en Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco se crea una división entre "españoles de primera y de segunda". Los acuerdos a los que se puede llegar en CCAA como Baleares o Valencia "son insuficientes" si no no se hace nada en toda España.

Según Jorge Campos "un tercio de españoles no puede escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado" algo "que no pasa en ningún país del mundo". Cree que "gobierne quien gobierne los derechos y libertades de los ciudadanos tiene que estar por encima" y ha puesto de ejemplo cómo "el Tribunal Constitucional ha declarado en tres sentencias que son constitucionales los sistemas de libre elección de lengua".

Por ese motivo él ha dado el paso a encabezar la lista de Vox al Congreso por Baleares porque "la solución es impulsar una ley de ámbito nacional que garantice la escolarización en español y que acabe con la inmersión lingüística en la administración". Campos ha dicho con firmeza que "hay que hacerlo" y que "es un problema que atiende a toda España". Ha puesto de ejemplo que cuando un trabajador se tiene que trasladar a otra ccaa a sus hijos no los puede escolarizar en español o que en "la CCAA con más carencia de médicos no sólo lo sufren las personas que vienen a trabajar con hijos, sino que ya puedes tener al Premio Nobel de Medicina que no puede trabajar si no tiene el C1 de catalán".

Un buen acuerdo

Campos ha recordado que, "en Baleares, el PP solo tiene más diputados que toda la izquierda junta, por eso necesitaba la abstención". El candidato de Vox ha dicho que los populares, durante la negociación, fueron "muy reacios" en el tema lingüístico, y que el acuerdo firmado garantiza que habrá una "fortaleza" que "no tuvo el PP incluso con una mayoría absoluta aplastante". Razón: "Porque estamos nosotros".

El también promotor de la plataforma Hablamos Español tiene asumido que habrá resistencias nacionalistas –"Va a ser complicado"–: "Antes de las elecciones, como se preveía que iban a perder, ya estaban anunciando movilizaciones". Ante esto, ha destacado la creación de la Oficina de la Libertad Lingüística, entidad creada para evitar el adoctrinamiento lingüístico: "Es la primera vez en la historia de Baleares que se crean estos órganos, firmados por el gobierno balear".

Volviendo al tema de la negociación PP-Vox, Campos ha dicho que Marga Prohens no quería estar al principio, que tuvo que pasar por el aro, y ha reivindicado la importancia del pacto una y otra vez: "Insisto: todo lo que pretendíamos está en ese acuerdo". En el turno de preguntas de los oyentes, ha remarcado que "si planteamos otra cita electoral en octubre o noviembre y vuelve a salir la amiga Armengol con sus colegas, nos olvidamos de Baleares".

Camino de Madrid

El candidato al Congreso por Baleares de Vox ha dicho que se retira de la negociación en Baleares cuando su partido le ofrece partir hacia la carrera de San Jerónimo: "Para mí es un orgullo y un honor defender lo que siempre he defendido a nivel nacional". Tal y como ha declarado, no puede tener "mayor orgullo" que el "poder impulsar una ley nacional para acabar con la discriminación lingüística en toda España".

Además, con respecto a Cataluña, ha dicho que el tema "no está perdido": "La grandeza del pueblo español es que pese a cuarenta años de machaque, de haber adoctrinado con los panfletos de la TV3, tal, se presenta Vox y sacamos lo que hemos sacado".

"Lo que pasa en España no tiene nombre. Tenemos la inmensa suerte de contar con el idioma español, y que en el país originario del idioma español no podamos escolarizar a nuestros hijos en español es la locura máxima", ha lamentado.