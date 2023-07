Michavila: "Aunque Vox tuviese el mismo porcentaje de votos en estas elecciones tendría menos escaños"

La campaña de las elecciones generales del próximo domingo está a punto de acabar y debido a la Ley Electoral española no se pueden publicar encuestas desde el pasado lunes. Uno de los principales encuestadores en España es el sociólogo Narciso Michavila, presidente de GAD3, la única empresa demoscópica que ha acertado en las últimas convocatorias electorales.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Michavila ha contado que el próximo 23 de julio "se va a batir el récord de participación" porque "basta que a un español le digas que no haga algo para que lo haga". Ha dicho que "hay una mayoría que vota contra Sánchez y otros millones de españoles que votan para que siga en el poder". Cree que "el partido hasta que no se cuente el último voto no está decidido".

Sobre el comportamiento de las diferentes regiones a la hora de ejercer el voto ha indicado que, por ejemplo, "los catalanes votan muy pronto" mientras que en el resto de España por el carácter "latino" la gente espera hasta más tarde para hacerlo. Ha recordado que "aquí a las 8 en punto se cierran las urnas para todo el mundo" y que al ser verano y con muchos españoles de vacaciones habrá atascos en las "entradas de las grandes ciudades porque mucha gente piensa que se va a la playa como siempre y va a volver como siempre". "Vas a hacer lo que todo el mundo ha pensado", ha añadido.

En este sentido, Michavila ha advertido de que "va a haber unas colas impresionantes por la mañana" y que "por la tarde habría colas mayores". El sociólogo cree que habrá una gran participación que "va superar el 70% a las 20 horas" porque "hay muchísimas ganas de votar". Ha puesto de ejemplo que "va a bajar en zonas más catalonaparlantes de Cataluña y en Madrid estará en cifras históricas como hace dos años cuando ganó Ayuso". Cree que el voto "se ha movido muy poco" en la campaña electoral porque "hemos vivido una pandemia, una situación económica que ha impactado muchísimo, cambios de valores enormes y políticas desde el Gobierno central" que han generado división. Por eso piensa que el voto irá "en línea de lo que votaron los andaluces, los castellanoleoneses y las municipales y autonómicas". "Provocaron que el presidente del Gobierno se viera forzado a convocar unas elecciones", ha apuntado, y ha señalado que "en Cataluña van a sorprender muchísimo los resultados" ya que "es de los sitios en los que el PSOE puede subir porque la marca de Podemos bajará y muchos escaños se los lleva el PSC". Sin embargo, cree que "el socialismo va a sufrir mucho en todo el sur".

El voto por correo

Uno de los asuntos que ha marcado la campaña de las elecciones generales ha sido el caos que ha habido con el voto por correo. Narciso Michavila ha criticado que no se dieran recursos a un servicio público como Correos y que a la vez "a Tezanos se le ha duplicado el presupuesto en el CIS e inyectado millones de euros. ¿Para eso había dinero y no para Correos?".

Cree que "al final" va a poder votar "prácticamente todo el mundo que quiera" porque "el que haya solicitado el voto tiene herramientas y todavía está a tiempo". De los más de 400.000 que estaban pendientes "se están reduciendo muchísimo" por la labor de "los funcionarios de Correos". Cree que es el ejemplo de lo que "hemos vivido estos cinco años" y que "cuando había un problema político le cortaban la cabeza al funcionario". El sociólogo piensa que "el voto por correo al final no va a tener tanto impacto" y que según las mediciones que hizo su empresa "en el voto por correo la derecha le saca 12 puntos a la izquierda".

El voto estratégico

El presidente de GAD3 ha señalado que "el elector de izquierdas se sabe la ley electoral perfectamente y ha hecho mucho voto estratégico"; por su parte, "la derecha, casi siempre, ha votado en bloque". Michavila ha explicado que "la ley electoral española, no por el sistema de reparto, sino por el tamaño de circunscripción, en las circunscripciones pequeñas, es una trituradora". En este sentido, "la izquierda tiene muy claro que en las circunscripciones grandes, Sumar va a entrar; en las pequeñas, hará voto útil a Sánchez. De ahí que Sánchez va a bajar, pero tiene un suelo de 110-114. A pesar del desgaste que han tenido sus compañeros en todos los lados, él va a aguantar bastante bien por ese voto útil en las circunscripciones pequeñas".

Bildu y Navarra

El sociólogo ha dicho que las circunscripciones en las que se eligen cuatro diputados "son clave": "¿Por qué va el presidente del Gobierno a Lugo? Porque puede tener un 2-2. Sin embargo, no va a Salamanca porque sabe que en Salamanca es un 3-1 seguro".

También ha apuntado que "Bildu va a ser el único partido nacionalista que suba" y que, "en términos de escaños, puede que supere al PNV". Según Michavila, la formación proetarra tiene garantizado el escaño en Navarra, donde, por otro lado, "los navarros que votaron a UPN en las forales nos dicen que harán un voto útil en el PP". "No descartamos que el partido más votado no sea el PSN, sino el PP. Y, ojo, puede que el PSOE sea el más votado en Álava o en Barcelona. Sin embargo, ERC va a sufrir muchísimo: una parte de su electorado se queda en la abstención; otra, hará voto útil a Sánchez", ha añadido.

Llegar a "la pesadilla de Sánchez"

Con respecto a Vox, el presidente de GAD3 ha declarado que aunque el partido de Abascal obtenga "el 15% exacto que tuvo en las elecciones anteriores", el hecho de que el PP capte los votos de Cs le penaliza: "La Ley d’Hondt le premia". Los voxeros podrían mejorar en Barcelona y en Murcia, "uno de los epicentros de Vox de la forma más clara". Sin embargo, "en otros sitios, como Huesca, sólo van a entrar los dos partidos grandes. Y en Salamanca, que es de cuatro, la batalla es Feijóo-Sánchez, y el que vote a Sumar o a Vox, premia al contrario".

"El escenario está muy pintado: la derecha tiene muy fácil ahora mismo optimizar, y llegar a las 160 del PP, que es la pesadilla de Sánchez, depende de cómo optimice", ha concluido.