Irene Montero, contra Ayuso: "Si fuera por ella, las mujeres no podríamos votar y existirían los crímenes de honor"

Mira que me apetece poco, pero es que esto no es serio, Isabel. Es lo de Jesús con los fariseos: "haced lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen"

Bonitas palabras de Ayuso que no se compadecen con sus actos. Y los ciudadanos deben saberlo:

👇🏻 https://t.co/qmvK8IauUh