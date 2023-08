Ayuso alerta al PP de que no existe un 'PSOE bueno': "Es hora de que abramos los ojos"

Alberto Núñez Feijóo protagonizó junto a Isabel Díaz Ayuso el inicio del nuevo curso político del PP de Madrid. Y lo hizo un día después de que el candidato popular a la presidencia del Gobierno realizara su propuesta a Pedro Sánchez. Hasta el madrileño municipio de Collado Villalba se trasladó la plana mayor del partido a nivel nacional y autonómico, y desde allí escenificó un respaldo cerrado, encabezado por la jefa del Ejecutivo regional, al líder del partido que explicó su proyecto alternativo al sanchismo: una "nación de ciudadanos libres e iguales".

Había expectación ante la intervención de la presidenta madrileña pues el de este jueves era su primer acto político tras el parón estival. Y el momento no podía ser más propicio. "La política nacional está realmente pasando por un momento muy difícil y es que nos estamos encontrando por primera vez en muchas décadas con un frente, un frente que opera en contra de, no a favor de España", alertó Ayuso.

Asimismo, quiso poner el foco en la inversión de la escala de valores que este frente lleva a cabo. "Todo se politiza. Se criminaliza la vida normal y se normaliza el crimen. Hay una inversión de valores total: un filete, un piropo, la letra de una canción, tu coche, ser hombre, criticar al Gobierno, tener un patrimonio, pensar diferente es un crimen. Okupar, la secesión, los insultos a la Corona, beneficiar con el ‘sí es sí’, delinquir avisando de que se va a volver a hacer es lo normal, es lo que tenemos que asumir como normal".

"Estamos apelando de manera bisoña" al PSOE

Pero no fueron éstas sus únicas advertencias. Ante los miembros de su partido Díaz Ayuso quiso avisar de que no existe un ‘PSOE bueno’ y que es el momento de abandonar esa quimera. "Otra reflexión que os quiero trasladar es la preocupación, y yo creo que es hora de que abramos los ojos porque la base social del PSOE ha cambiado, ya no es la igualdad. No nos damos cuenta de ese cambio y estamos apelando, de manera bisoña, a un partido cuyos principios se esfumaron y unos supuestos valores socialistas que, como digo, ya no existen. La llamada vieja guardia del PSOE es maltratada, no tiene nada que hacer: ha fabricado un monstruo que ya no responde a su dueño, a su creador".

"Y es que hoy ya no somos iguales ante la ley, los españoles ya no ven condonadas sus deudas, sus multas o cuando cometen un delito porque son amigos de otra persona. No somos iguales tampoco a la hora de acceder a servicios públicos, a la función pública. Ya no somos iguales en esta España", afirmó Ayuso haciendo hincapié en la idea central que luego transmitiría el propio Feijóo y en la que radica la esencia de la propuesta del líder popular al presidente en funciones.

Apoyo de Ayuso a Feijóo: "Rendirnos no es una opción"

Pero la sintonía entre ambos no se limitó a unir sus voces en torno a los valores constitucionales y a enarbolar una bandera, la de la igualdad de los españoles, que hace tiempo la izquierda española decidió que no le representaba. Fue más allá también de las muestras de cariño y respeto mutuo. Ante las especulaciones sobre posibles desavenencias de la baronesa madrileña acerca de las decisiones que la dirección nacional estaba tomando en la negociación para la investidura, la presidenta cerró filas con Feijóo, "la garantía de que España no se desguace por cuatro votos", los que le faltan al popular para alcanzar La Moncloa.

"Hay que estudiar todas las posibilidades para evitar abandonar a España en manos de este ‘frente anti’. Por eso, rendirnos no es una opción y, por eso está aquí Núñez Feijóo", cuya victoria no radica únicamente en haber vuelto a "unir" al partido ni en "ganar" unas elecciones municipales, autonómicas y generales sino también en "dar voz a tanto despropósito".

Ayuso reconoció, no obstante, que la tarea va a ser ardua pues uno de los objetivos de ese frente es "anular la alternativa". "Van a vivir estos años para destruir al PP, como lo hicieron" en Cataluña o País Vasco. "Destruir cualquier alternativa y todo aquello que se ponga por delante, sin respetar los contrapesos ni contrapoderes democráticos".

Y Madrid volverá a estar en su diana, auguró. "Somos los de la libertad. No van a tardar en atacar de nuevo nuestra administración y los resultados que la propia sociedad madrileña consigue por sí misma, por méritos propios. No lo toleran, como no toleran la discrepancia política y no salirse con la suya. Como no asumen el escaño de Madrid que tanto les hace falta para no bajarse aún más los pantalones. Y nos llaman trumpistas ellos… ¿Qué dirían si fuera al revés?". Y es que "no asumen cuando alguien o algo le recuerda dónde están los límites. Esa persona o esa institución u organismo será directamente fulminado, calumniado, sentenciado".

Y para concluir, Ayuso trasladó un un nuevo mensaje de apoyo a Feijóo: "Considero, presidente, que no has hecho otra cosa desde las elecciones que aportar soluciones a esta situación que estamos viviendo en España tan perjudicial".

Así las cosas, "en todo lo que te podamos ayudar -dijo-, ahí estaremos. En trabajar en dar nuevas soluciones, hasta ese límite, todo el tiempo que haga falta, ahí estaremos. Y para aportar a la España de todos, ahí estaremos. Y ante la discordia, el desprestigio y la ruina, ahí estaremos. Para traer prosperidad, libertad, concordia y prestigio, con ganas y confianza en España. Ahí estaremos. Hoy más que nunca, ahí estaremos".