Sánchez supera el millar de asesores: un 68% más que cuando llegó a Moncloa

Si hay algo que ha crecido en los últimos años bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, además de la recaudación tributaria, es el número de asesores de los que dispone su Gobierno, algo de lo que ya hemos hablado en este medio en otras ocasiones. No obstante, en esta ocasión resulta más relevante, ya que se ha superado el millar de asesores contratados por los distintos Ministerios. En este artículo te contamos todas las claves.

Para conocer cuántos asesores trabajan para el Gobierno, tenemos que acudir a la Estadística del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, cuyos datos más actuales pertenecen a enero de este año. De acuerdo con este documento, "es personal eventual el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin". Por lo tanto, dentro de esta categoría se incluyen los llamados asesores del Gobierno.

Más de 1.000 asesores a cargo del Gobierno

En suma, tenemos que entre todos los Ministerios del Gobierno hay un total de 959 asesores, de los cuales la mayoría están ubicados en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, donde hay 490 asesores. A este Ministerio le sigue el de Política Territorial y Memoria Democrática, con 148 asesores. En tercer lugar, como el Ministerio con más asesores, tenemos al de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

No obstante, a estos 959 asesores habría que añadir otros 47 asesores que ejercen en los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado. En concreto, hay 5 asesores que trabajan para el Consejo Superior de Deportes (perteneciente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes), otros 41 que pertenecen al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y un asesor que trabaja para el Centro de Investigaciones Sociológicas, estos dos últimos pertenecientes al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Con lo cual, vemos que el Gobierno tiene un total de 1.006 asesores.

Un 68% más que en enero de 2018

Si comparamos estas cifras con las de enero de 2018, unos meses antes de la llegada de Pedro Sánchez al poder, veremos cómo ha aumentado el número de asesores de manera considerable. Así pues, tenemos que entre todos los Ministerios del Gobierno había 599 asesores, de los cuales la inmensa mayoría pertenecían al Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, con 429 asesores, seguido de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Empleo y Seguridad Social, ambos con 20 asesores.

Es decir, se ha pasado de tener contratados 599 asesores a tener en la actualidad 1.006, lo cual supone un incremento del 68% desde que gobierna Pedro Sánchez. Este aumento se debe, entre otras cuestiones, a que actualmente existen 22 Ministerios, mientras que en enero de 2018 tan sólo había 13. También se debe a que los distintos Ministerios que existían antes han aumentado el número de asesores a su disposición. Por lo tanto, vemos que con Pedro Sánchez sí que crece el empleo, especialmente el empleo público y el relacionado con el asesoramiento a los distintos Ministerios.