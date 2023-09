Aznar advierte: "No aceptaremos nunca este ataque sin precedentes a la convivencia"

El PP ha reunido a miles de personas en Madrid, más de 65.000 según datos facilitados por la organización, para clamar contra la amnistía de Pedro Sánchez en lo que consideran un "ataque a la democracia". El acto protagonizado por Alberto Núñez Feijóo, ha contado también con la participación de José María Aznar, que ha pronunciado uno de los discursos más duros contra el PSOE, advirtiéndole de que los españoles "no vamos a aceptar nunca" la amnistía.

"Estamos dispuestos a movilizar todos los esfuerzos, llegar a todos los ciudadanos, insistir en nuestras razones, para evitar que se consume un ataque sin precedentes al marco de convivencia", ha advertido entre aplausos de los presentes, que han inundado la Avenida Felipe II de Madrid y sus aledaños con banderas de España y cánticos en contra de Pedro Sánchez y Carles Puigdemont.

El expresidente del gobierno ya recordado la ristra de mentiras de Pedro Sánchez, que también prometió que no habría indultos y ni se eliminaría la sedición, para advertir de que "todo lo que dijeron que no harían, lo han hecho y todo lo que dicen que rechazan, lo harán".

Después del malestar que generó su discurso en el Campus Faes por apelar a la rebelión "cívica y ciudadana", Feijóo ha hecho suyas sus palabras advirtiendo de que tienen derecho a "rebelarse", después de que el propio Aznar haya dicho durante el acto que el PSOE "ha mentido a los españoles y está dispuesto a todo con tal de mantener el gobierno y el poder". "Como partido, como sociedad, pondremos todos los medios legítimos y democráticos para evitar esta infamia", ha proclamado.

El líder del PP que ha querido exhibir unidad junto a José María Aznar y Mariano Rajoy, a los que ha elogiado, en contraposición a un PSOE en riesgo de ruptura, que reniega de su propio pasado tras protagonizar un duro enfrentamiento con Felipe González y Alfonso Guerra por criticar la amnistía.

Rajoy: "Un fraude"

Durante su intervención, Mariano Rajoy ha dicho que "la amnistía no cabe en la Constitución ni el Estado democrático" y ha señalado al PSOE por cometer "un fraude" ya que no advirtió a los españoles sobre sus planes antes de las elecciones. "La amnistía, que es moralmente inaceptable, supondría reconocer que tenían razón quienes violaron las leyes", ha dicho, para advertir de que "supone dar paso a un régimen distinto al actual donde imperará la ley del más fuerte y no existirá Estado de Derecho". "Es una enmienda a la totalidad de nuestra Constitución y la democracia", ha rematado.

Ambos presidentes han presentado a Feijóo como la esperanza para los españoles que quieren defender la igualdad de todos los españoles y la unidad de España, a sólo dos días de que se someta a una investidura, previsiblemente fallida, que arrancará con el Pleno del Congreso el próximo martes 26. La sesión continuará el miércoles 27 y, ante la previsión de no salir elegido por mayoría absoluta, el viernes 29 se volverá a votar aunque Feijóo no tiene tampoco asegurada la mayoría simple que se requerirá ese día.