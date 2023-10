Protesta masiva e histórica contra la amnistía y la autodeterminación en Barcelona

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya no podrá decir que los catalanes avalan la amnistía porque no han salido a la calle. Decenas de miles de personas han colapsado este domingo 8 de octubre el paseo de Gracia de Barcelona en una manifestación histórica en contra de la amnistía a los golpistas que socialistas y separatistas negocian para investir a Sánchez. El PSOE y los partidos independentistas confiaban en un pinchazo de la convocatoria de la entidad constitucionalista Sociedad Civil Catalana (SCC) para menospreciar la oposición cívica a sus planes, pero la afluencia de manifestantes desmiente tal propósito.

Sin el apoyo de los partidos y por encima de las siglas, SCC ha logrado superar las previsiones y mostrar un músculo superior al de las entidades separatistas los pasados 11 de septiembre y 1 de octubre. A pesar de que el llamado constitucionalismo no acostumbra a medir sus fuerzas en manifestaciones, la ciudadanía ha respondido. Una hora antes del arranque ya era evidente que la convocatoria iba a ser un éxito pues era difícil transitar por un paseo de Gracia abarrotado de principio a fin.

300.000 personas según SCC

Según Sociedad Civil Catalana, la manifestación fue secundada por unas trescientas mil personas. La Guardia Urbana, por su parte, aseguró que fueron más de cincuenta mil. Los partidos participantes, PP, Vox y Ciudadanos, evitaron las pancartas partidistas y la exhibición de siglas. Tampoco se fletaron autobuses ni hubo llamamientos específicos a la militancia. Y aún así, SCC logró que se pudieran rememorar las dos grandes manifestaciones que hace seis años frenaron en seco el golpe separatista de Puigdemont y Oriol Junqueras. Fueron las exhibiciones cívicas del 8 y el 29 de octubre de 2017. Seis años después, el nervio del constitucionalismo sigue presente y en alerta en Cataluña, con mucho más vigor que el demostrado por el separatismo en sus últimas manifestaciones.

"Ley de 'concordia'"

En el turno de intervenciones, la catedrática de Derecho Constitucional Teresa Freixes, avanzó que el propósito del Gobierno de Sánchez es llamar a la amnistía "ley de concordia" y afirmó que responde a una "infame compra de votos para una investidura, para que unos pocos se perpetúen en el poder". Freixes denunció el supremacismo y la exclusión de los separatistas y asegura que si sale adelante la amnistía también caerá como una pieza de dominó la autodeterminación. "Queremos ser ciudadanos libres e iguales, tal como dispone la Constitución, sujetos de la vida política con todas las garantías constitucionales".

También intervino el exalcalde socialista de La Coruña y exembajador ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, quien afirmó que "nos quieren imponer otra vez las dos Españas, el proyecto de destruir la España constitucional". Vázquez aseguró que los españoles ya votaron una amnistía para reconciliarse con su pasado y la autodeterminación en el referéndum constitucional, del que ha recordado que en Cataluña obtuvo un apoyo del noventa por ciento.

El exdirigente socialista afirmó además que con la amnistía "se quiere legitimar a los golpistas y deslegitimar a la justicia, se quiere acabar con la justicia y con la separación de poderes". "Este no es un debate de derechas contra izquierdas, sino de constitucionalistas contra rupturas y no se puede ser y no ser a la vez", añadió Vázquez.

También intervinieron la presidenta y el vicepresidente de SCC, Elda Mata y Alex Ramos, que denunciaron las burlas contra el Estado de derecho en Cataluña y las prácticas excluyentes y supremacistas de los separatistas. Tras los parlamentos, el Canto de la Señera y el Himno Nacional. Y para terminar, el "Resistiré" del Dúo Dinámico.