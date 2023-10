Feijóo: "Vamos a defender la unidad de la Nación española hasta el final, nos cueste lo que nos cueste"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y candidato en una investidura aún sin fecha se ha reunido con el ganador de las últimas elecciones y líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la ronda de contactos para recabar su apoyo. Feijóo ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio para contar cómo fue esa reunión con Sánchez y cómo la aministíaa a los golpistas catalanes del 1-O puede socavar la democracia española.

Feijóo ha contado que en esa reunión el presidente en funciones le dio "alguna información sobre Oriente Medio" y él intentó "aprovechar" para "ver qué quería hacer con España". El líder nacional del PP ha relatado que Sánchez aún "no tenía fecha para la investidura y que no sería a corto plazo". También intentó que el secretario general del PSOE contestara a todo lo que le preguntó durante su investidura cuando envió al diputado Óscar Puente a responderle. Sobre la postura de Sánchez, Feijóo ha dicho que entendió, por las evasivas del líder socialista y los eufemismos que utilizó, que "iba a pagar el precio" que los líderes separatistas ponen para darle su apoyo en la investidura: amnistía y pacto para un referéndum.

En este sentido, Feijóo ha contado que le dijo que no tenía apoyo "para hacer esto" y que es un "fraude electoral" porque "las cuatro primeras fuerzas políticas (PP, PSOE, Vox y Sumar) no llevaban la amnistía en el programa electoral". El líder nacional del PP ha dicho que si Sánchez quiere amnistiar a los golpistas del 1-O tiene que "meterlo en un programa electoral" para que "lo votemos el 14 de enero". Sobre la amnistía ha señalado "la anomalía en la que vive España en estos momentos es sin precedentes" ya que "no hay ningún país de la UE cuyo primer ministro dependa de un prófugo de la Justicia y el Gobierno dependa de partidos que se quieren ir" y estas anomalías "en España se dan todas de manera simultanea".

La amnistía deslegitima el pasado y el futuro

El presidente del PP ha explicado cómo la amnistía a los golpistas del 1-O puede afectar a los cimientos de la democracia española. Ha explicado que es una "deslegitimación del pasado" y también "una deslegitimación del futuro, porque en España ya no somos todos iguales ante la ley". En este sentido, cree que "es evidente que nos hemos deslegitimado como Estado democrático" porque "hay una casta independentista que está por encima de la ley". "En el indulto es el Estado el que perdona, en la amnistía es el que pide perdón. Es lo más grave que ha ocurrido en la democracia", ha añadido Feijóo.

Otra de las cuestiones que ha comentado es cómo el PSOE ha salido en tromba para criticar que los ciudadanos se movilicen contra la amnistía y ha criticado la "la intoxicación permanente del PSOE" sobre las últimas manifestaciones. Sobre la de Barcelona ha apuntado que hubo "sólo dos partidos que la apoyaron" y allí "había gente que no había votado PP y Vox sin ninguna duda". Hay mucha "gente que no entienden que España está en una situación que depende de políticos que se quieren ir" y un "interés por manifestar el rechazo a la impunidad y la ruptura del principio de igualdad ante la ley", ha indicado Feijóo.

El ganador de las elecciones ha remarcado que pese a lo que dice la izquierda "no es que estemos sufriendo un incremento del independentismo, no es esto. Estamos hablando del 5.5% de voto y si incluimos el PNV, el 6%. La mayoría de los ciudadanos no están a favor". En este punto, el líder del PP ha comentado que Sánchez no está dispuesto a cerrar el proceso separatista sino de "reabrirlo" al darle "protagonismo a los partidos independentistas y a los seis diputados que dependen de una persona perseguida por el Tribunal Supremo".

Por estas razones ha afirmado que "uno se da cuenta que estamos ante una anomalía democrática sin precedentes y España tiene que reencontrar el equilibrio de la autoestima". "Lo que hemos hecho es lo correcto y lo que estamos a punto de hacer es un disparate y un fraude electoral masivo. Nadie que votó al PSOE votó a favor de la amnistía" y que eso se vio con el resultado del PSC porque "masivamente" los votantes "se fueron a entregar la confianza a Illa, que estuvo hace unos años en la manifestación de Barcelona y, ahora, resulta que los que hemos ido a la manifestación somos ultras". "Una persona que defienda lo que decía Sánchez hace unos meses es un ultra y un reaccionario", ha añadido.

¿Fracasará la investidura?

Núñez Feijóo ha lamentado que en la reunión con Sánchez de este lunes, "el presidente lo primero que me dice es: "Oye, no te voy a pedir los votos, no te voy a pedir el apoyo". Es evidente que prefiere el apoyo de los partidos independentistas". El líder del PP considera que el "modelo" que tiene el presidente en funciones "de España excluye a la mitad de España": "Es un modelo excluyente, no inclusivo. Prefiere a Bildu que al PP. Prefiere un pacto con ERC que con el PP. Y lo hemos visto en la Alcaldía de Barcelona. Cuando observamos que Junts hace una alianza con ERC, nosotros le damos los votos al PSC y, a día de hoy, no hemos recibido ni acuse de recibo".

¿Será Sánchez investido? Respuesta de Feijóo: "Lo que va a ocurrir en nuestra España, en la España actual, no lo va a decidir ni Sánchez ni el PSOE. Lo va a decidir Puigdemont y su grupo político. Por tanto, si ellos no quieren, no habrá ínvestidura". El del PP desconoce "si va a haber una legislatura de cuatro años, de tres o de dos" y ha señalado que "el proyecto de España ha mutado": "Es el proyecto personalista de un político al que echaron del PSOE en 2016 porque sabían que iba a hacer lo que ha hecho".

Contra el cordón sanitario a Vox

Alberto Núñez Feijóo ha dicho que, si no consigue los apoyos suficientes en futuras elecciones, "seguiré hablando con Vox e intentaré gobernar mi país". Aunque no está "de acuerdo con muchas propuestas de Vox", rechaza "el cordón sanitario que se le ha puesto a Vox": "Es curioso que el presidente del Gobierno se vaya a reunir con Bildu", una fuerza política "que es heredera de una banda terrorista, que llevaba más de 40 personas con delitos de sangre en sus listas, y no se quiera reunir con Vox".

El del PP ha reconocido que "determinados posicionamientos de Vox han llamado al voto de izquierdas", pero también ha agradecido a la formación de Abascal "el apoyo y la generosidad de la renuncia a la entrada del Gobierno".

"Sánchez va ceder con la amnistía"

En la sección de los oyentes de Es la Mañana de Federico el líder nacional del PP ha contestado preguntas sobre diversos temas. Alberto Núñez Feijóo ha dicho que su formación "es un partido de Estado que se ha quedado a tres síes de gobernar" y que "preferimos estar en la oposición que parcelar nuestro país" porque "no estamos exclusivamente para llegar a la presidencia del Gobierno, sino para defender nuestro país".

En este sentido, ha dicho que cree que "Sánchez va a ceder con la amnistía" a los golpistas catalanes del 1-O aunque piensa que "otra cosa es que Puigdemont vaya a ceder". Ha explicado que "es muy complejo" por "las propuestas de Puigdemont, las relaciones entre ERC y Junts y que esto pueda beneficiar al PSC más que Junts y Puigdemont". "Esto es un juego de trileros", ha dicho Feijóo que sabe que "el objetivo del PSOE es gobernar Cataluña y el de Junts que gobierne Junts. Es ver quien engaña mejor, más rápido y cómo va a acabar esto. Me temo que la ambición personal de Sánchez va a estar por encima de la transacción que pida Puigdemont".

Otros oyentes le han preguntado por el bilingüismo y por abrir cajones de las CCAA y Ayuntamientos que gobernaba el PSOE y que ahora gobierna el PP. Sobre lo primero, ha contado que para él "el bilingüismo cordial es libertad, que cada ciudadano utilice la lengua que quiera" y sobre lo segundo es que están "intentando saber cual es la herencia en las CCAA. En este sentido, ha contado que "hay 192.000 facturas sin pagar en la sanidad valenciana" y que "eso supone más de 1.000 millones de euros". "Es evidente que es la obligación de un dirigente político" saber qué hay en los cajones, ha indicado Feijóo. "No sabemos muy bien la lista de espera que hay en las CCAA que acabamos de gobernar. No hay médicos y tenemos mucha dificultad para cubrir vacantes", ha añadido.

Sobre Hamás y cómo parte del Gobierno ha criticado a Israel ha señalado que "Hamás es una organización terrorista que ha comentado actos terrorista este fin de semana y los va a seguir cometiendo. Hay un derecho a la legítima defensa de los estados y no se pude poner de escudo al pueblo palestino. Hamás es un problema internacional que utiliza al pueblo palestino para dañar su reputación".

El líder nacional del PP también ha comentado cómo "la división del voto de centro derecha habiendo conseguido 11 millones de votos es la que ha impedido que haya un cambio político en España" y que tras asistir a la manifestación multitudinaria de Barcelona contra la amnistía le "sorprendió el cariño de la calle".