El levantamiento de todos los estamentos judiciales españoles contra la Ley de Amnistía del PSOE pactada por Pedro Sánchez con los golpistas catalanes de ERC y Junts para conseguir ser investido presidente del Gobierno está llegando a las instituciones europeas gracias comunicados y cartas como la que redactó la organización Citizens Pro Europe (CPE) que preside la catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, Teresa Freixes.

Esta misiva firmada por 328 juristas, sociólogos, catedráticos y otros profesionales contra la Ley de Amnistía se ha enviado a la Comisión Europea y advierte del "peligro para el Estado de Derecho de esta deriva", ha explicado Freixes en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. La catedrática de Derecho Constitucional ha señalado que "es la primera vez" que ha visto como todas "las asociaciones judiciales se han puesto de acuerdo" porque "la situación es tan grave que no había otra posición". Sobre la carta ha explicado que tenían "la impresión de que no tenían suficiente información" en Europa de lo que está sucediendo en España.

Teresa Freixes ha apuntado que "es una guerra sobre el relato" y que "hasta hace muy poco tiempo no pensábamos que se pudiera llegar tan lejos en una situación de conflicto, que existe, que es real, que pudiera ser tan manipulada y que se realizase asumiendo el marco mental del secesionismo al respecto". Ha asegurado que "hasta ahora había sido el secesionismo el que intoxicaba con su propaganda. El problema ha sido cuando el actual PSOE le ha comprado el relato y desde ese punto de vista vamos a pasar unas semanas de nervios continuos, de intoxicaciones, de relatos falsos, de tergiversaciones y medio verdades y medio mentiras que son peores que las mentiras completas".

Una Ley de Amnistía "de trazo grueso"

La catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona ha comentado el texto de la Ley de Amnistía que registró el PSOE en el Congreso de los Diputados el pasado lunes por la tarde. Ha destacado que cuando vio el texto no le "sorprendió en absoluto" porque "tal y como se venía anticipando por ruedas de prensa, comunicados y dictámenes de grupos políticos se anticipaba todo el contenido de la Ley de Amnistía".

"Hay algunas cosas de trazo tan grueso dentro de esa Ley que no pasan ningún tamiz del punto de vista jurídico", ha dicho la experta que ha puesto de ejemplo cuando se habla de "desnaturalizar las cuestiones de inconstitucionalidad". Ha explicado que es "pretender que las cuestiones de inconstitucionalidad no tengan efectos suspensivos sobre el caso en las que se están planteando. Eso significa vulnerar el contenido esencial de esa institución jurídica y una cuestión de inconstitucionalidad per se intrínsecamente tiene que ser suspensiva y lo es en España con la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en Francia, Italia, Alemania y en todos los países que la tienen porque es su naturaleza jurídica".

Freixes ha indicado que "pretender que mediante esta Ley se realice una reforma encubierta de la Ley Orgánica del Poder Judicial no es de trazo grueso, es peor que de brocha gorda. Una cosa impresionante". Cree que es "una Ley a la que le falta mucha depuración jurídica en su texto" porque "hay muchas cosas imprecisas y contradictorias entre el preámbulo y el articulado". La catedrática ha señalado como ejemplo que "en el preámbulo nos mienten de una manera impresionante porque pretenden hacernos creer que en Portugal se dio una amnistía y que eso no tiene ningún problema".

En este sentido, ha detallado que "Portugal tiene una figura de perdón o de gracia que allí le llaman amnistía pero que no es técnicamente una amnistía porque a veces la misma palabra tiene un significado jurídico distinto en un ordenamiento jurídico que en otro. No es lo mismo una Ley Orgánica en España que en Francia. No es lo mismo la amnistía en Portugal que en España. Allí es una forma de indulto que se dio con motivo de la visita del Papa a gente joven que hubieran cometido delitos de poca monta. Eso no es una amnistía, que no nos engañen. No somos tontos, tienen que darse cuenta de que la población a pesar de que quieren entontecerla no lo es. A pesar de que seamos el único país de toda la UE que no han querido que el sistema constitucional, las instituciones y los derechos y deberes se estudien en la educación obligatoria al final de una manera o de otra se accede a saber de esos contenidos y no nos vamos a creer cualquier cosa".

La catedrática de Derecho Constitucional ha hablado de que es "inaudito es que una ley diga ella misma que es constitucional". Ha destacado que "en técnica jurídica es increíble", que "no tiene sentido" y que "habla muy mal del punto de vista técnico del rigor de la persona o del grupo de personas que lo hayan introducido en la norma. No es en absoluto normal esto".

¿Qué pueden hacer los jueces españoles?

Teresa Freixes ha comentado también cómo podrían los jueces españoles contrarios a la norma que previsiblemente saldrá adelante con el apoyo del PSOE y sus socios y que el Tribunal Constitucional controlado por el socialista Cándido Conde-Pumpido daría el visto bueno. Ha dicho que lo que hagan los jueces "no es cuestión de atreverse sino es una cuestión de utilizar el ordenamiento jurídico con toda normalidad". Ha explicado que "según el Tratado de la Unión Europea cuando un juez tiene que aplicar una norma interna y piensa que esa norma puede estar en contradicción con el derecho de la Unión plantea la cuestión prejudicial ante el TJUE. Esto es un acto que no necesita de ningún tipo de extralimitación o valentía es la aplicación normal del Derecho".

"No se es consciente de que al tener el derecho la UE primacía sobre el derecho interno la jurisprudencia de ese propio TJUE hace que los jueces internos puedan inaplicar las leyes que crean contrarias al derecho comunitario", ha destacado la catedráticas de Derecho Constitucional. Esto no ocurre "sobre las que tengan dudas, que entonces plantean la cuestión, sino no aplicar las normas que sean contrarias al derecho comunitario y esto se hace en múltiples ocasiones en el marco de toda Europa". "Cuando aparece una norma en el derecho comunitario que es contraria a la al derecho interno no hace falta esperar a anular la norma del derecho interno, se puede inaplicar. En España nos cuesta más entrar en esa dinámica porque no existe esa tradición. En Holanda, Bélgica o algunos lugares de Alemania es una práctica habitual porque esa es la naturaleza del derecho comunitario al tener primacía sobre el derecho interno", ha añadido.

La peligrosa persecución de los jueces

La catedrática de Derecho Constitucional ha hablado también del supuesto lawfare que denunciaban Sánchez y sus socios y cómo podrían perseguir las acciones judiciales desde las instancias políticas. Ha advertido que eso es "peligrosísimo" y se ha preguntado: "¿Dónde se ha visto que en un Estado de Derecho democrático que exista la posibilidad de que un Parlamento pueda de alguna manera hacer un examen de alguna forma sobre la calidad, la adecuación o la corrección de lo que ha podido hacer el Poder Judicial?".

Para Teresa Freixes "esto sí que es una ruptura del Estado de Derecho brutal" y cree que "por eso la UE efectivamente va a tener que tomar cartas sobre el asunto porque no puede haber en Europa un lugar donde pase esto". "Tiene la UE acciones o medidas concretas que puede aplicar también en el caso de España. Tiene que estar sujeto a todo lo que sujeta a los demás".

Este modelo, parecido al de los regímenes bolivarianos de extrema izquierda en Hispanoamérica es el que se está aplicando en España. Teresa Freixes ha explicado que es "la estrategia de la araña" que consiste en "ir penetrando en distintas instituciones y lugares para hacerlos suyos, ir apropiándoselos e ir tergiversando lo que es el modelo constitucional por la puerta de atrás sin cambiar directamente la CE, pero haciéndola funcionar de manera diferente". "Lo que sucede es que yo pensaba que esto era un plan urdido únicamente por aquellos que estaban muy directamente vinculados al Grupo de Puebla y demás, la izquierda más radical. Nunca llegué a imaginar que un partido como el socialista con el que habíamos hecho la Transición, habíamos entrado en Europa, habíamos puesto en pie las grandes reformas que nos permitieron pasar de una dictadura a una democracia cayera en esa misma posición. Esto me ha desconcertado totalmente ¿Cómo puede ser que el PSOE, un partido importantísimo, haya tomado esta deriva? Esto es inaudito. Es el grave problema porque ha roto todos los consensos", ha reflexionado.

La catedrática de Derecho Constitucional también ha dicho que "parece increíble que podamos vivir situaciones de este estilo. Por razones biológicas quedamos pocos ya de los que vivimos aquella etapa y aunque no sea exactamente igual pienso que en estos momentos estamos más atenazados. Estamos peor. Porque las ansias de libertad y democracia que teníamos en los 60 y 70 eran un incentivo en cambio ahora, en estos momentos, hay más desmoralización porque se están utilizando torticeramente los instrumentos de un Estado democrático para retorcerlo y desmontar todo aquello que había significado poder tener la Constitución del 78. Se ha pervertido el concepto de democracia. Se creen que es simplemente un número de votos y todo el mundo votando a la búlgara. Eso no es democracia. La democracia lleva deliberación, conexión con la realidad, acuerdos, consensos. Hay que volver a esa democracia de la integración".