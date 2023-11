Puente desconcierta con una "chusca" teoría sobre amnistía, bodas y embarazos

Tras admitir en una entrevista que no habría amnistía si no hubieran necesitado los votos de Junts, saltándose las alambicadas explicaciones de otros miembros del Gobierno sobre la necesidad de la "convivencia" con el separatismo, Puente ha vuelto a hablar del tema ante los medios lamentando que se haya creado una polémica "artificial" a partir de un "corte" en televisión.

"Lo que he dicho no puede generar polémica y es consistente con lo que Sánchez dijo en el Comité Federal. La amnistía ha sido necesaria o conveniente para llegar a un acuerdo pero también para la convivencia de Cataluña", ha dicho asegurando que "a lo largo del mandato se habría acabado imponiendo" aunque no se hubieran necesitado los votos separatistas.

A continuación, ante los medios, Puente ha propuesto hacer "alguna comparación chusca" con "decisiones cotidianas en la vida". "Si me preguntan ¿se hubiera casado si no se hubiera quedado embarazada su mujer? Pues a lo mejor en este momento no, pero nos queremos mucho y seguramente nos hubiéramos casado también". "Había que solucionar un problema", ha insistido el ministro y ex alcalde de Valladolid.