El discurso del Rey escuece en ERC y Junts como el de 2017 mientras el PNV detecta frases en "neblina"

El separatismo catalán ha reaccionado al mensaje navideño del Rey sentenciando que es una especie de segunda parte del que lanzó durante el golpe separatista en Cataluña. En un acto de homenaje al ex presidente catalán Francesc Macià al que ha acudido la plana mayor del separatismo, el presidente, Pere Aragonès, ha sentenciado que el discurso le recordó al del 3 de octubre.

"Todavía resonaban las palabras del 3 de octubre", ha dicho en referencia al discurso que ese día de 2017 pronunció el jefe del Estado y que aún escuece en el separatismo. En su opinión, "la ciudadanía de Cataluña no se siente representada por la monarquía". En esa fecha, ha dicho, "se rompieron los pocos lazos" que parte de Cataluña mantenía con el monarca, según el jefe del ejecutivo catalán, y el mensaje de este domingo fue para él "la continuación" de ese discurso.

Mientras, la presidenta del Parlamento catalán, Anna Erra, ha defendido que el discurso de Felipe VI refleja la "poca confianza" y la "lejanía" que los catalanes sienten sobre la monarquía y el secretario general adjunto de estrategia, comunicación y coordinación institucional de ERC, Juli Fernàndez, ha afirmado que el discurso del monarca, de quien ha indicado que llegó "a su cargo desde los principios del Movimiento", no merece "ningún tipo de respeto".

Por parte de Junts, su secretario general, Jordi Turull, ha tildado de "irrelevante" y "contradictorio" el mensaje de Felipe VI, y le ha acusado de fomentar la discordia con su discurso del 3 de octubre de 2017.

En cuanto al nacionalismo vasco, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha criticado también con fuerza al Rey por un discurso que, en su opinión, ha obviado las "discrepancias constitucionales". "Es como si las discrepancias constitucionales, que donde las hay, sobre todo, es precisamente en Euskadi y en Cataluña, los movimientos políticos, las razones que pudiera haber para esas discrepancias constitucionales, sobre eso no hay nada que decir, cuando se va a hablar durante todo el discurso de la Constitución", ha destacado.

PNV: "Aquí hay una nación que es la vasca"

"Es un discurso que no se hace pensando en los nacionalistas vascos o los nacionalistas catalanes, incluso los gallegos. Desde luego, es un discurso que va más centrado a PP, PSOE, Vox, incluso", ha manifestado en una rueda de prensa en Bilbao.

Asimismo, se ha referido a las alusiones del discurso sobre "España, proyecto común y compartido, con la Constitución de nuevo, a través de la Constitución, unidad del País, etcétera, etcétera". "Yo ante eso quisiera decir que la unidad, sobre todo en un país democrático, se basa en la voluntariedad, y cada vez que esta voluntariedad se ha querido poner a prueba, o se ha querido preguntar cuál es la voluntad real de la gente, pues desde luego no se ha facilitado que esto fuera así", ha reprochado.

Esteban ha lamentado que el Rey "sigue hablando de una única nación" y no hace un "guiño" a quienes ponen en cuestión muchas veces la Constitución. "Bueno, pues nosotros tenemos que decir que aquí hay una nación que es la vasca, diferente. Ni mejor ni peor, diferente. Que no hay una única nación en el estado español", ha destacado. Por otro lado, ha señalado que hay una parte del mensaje de Felipe VI que está "en neblina" y se ha preguntado "¿qué se quiere decir cuando se afirma que las instituciones deben cumplir con sus deberes?, ¿Quién está incumpliendo?".

También cuando el Rey dice que "no deben impedir unas instituciones el respeto o no deben perder el respeto a las competencias de otras, no deben impedir el desarrollo de la labor institucional de otras", le ha hecho a Esteban cuestionarse "¿a qué se está refiriendo exactamente? ¿a que no hay manera de elegir el Consejo General del Poder Judicial por el empecinamiento de un determinado partido político?, ¿a que el Parlamento no se debería ni plantear convocar en su caso a jueces?, ¿a que los jueces están entrando en sus manifestaciones en política e intentan decidir en lo que correspondiera más bien a los acuerdos ámbito parlamentario?, ¿se está refiriendo al lawfaire? o ¿se está refiriendo a que el Parlamento estaba a punto de aprobar una amnistía y no debería hacerlo?".