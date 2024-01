El partido de Carles Puigdemont sigue rebañando su poder sobre Pedro Sánchez. Y, tras pedir indultos, rebajas del delito de malversación, amnistías, etc. ha pasado al capítulo dinero: acaba de exigir al Gobierno que haga todo lo que esté en su mano para reclamar lo que denomina como el "fin al asedio a Andorra" y la paralización de las investigaciones sobre las relaciones de cargos de su partido con este paraíso fiscal. Hay que recordar que en la investigación a los Pujol se incorporó a la macrocausa información sobre las cuentas en Andorra de la familia del que fuera máximo responsable de CiU y presidente de la Generalidad.

La Agencia Tributaria ha remitido en diversas ocasiones información sobre los movimientos del separatismo en Andorra. Una de ellas y de las más sonadas sucedió en abril de 2020, cuando remitió un escrito al magistrado José de la Mata, responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, informando de las cuentas en este paraíso fiscal del tercer hijo de Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola.

Parar el "asedio a Andorra" como parte de la amnistía

Y ahora, Junts —la nueva CiU— se ha encargado de recordar a Pedro Sánchez que lo que ellos consideran como amnistía no es sólo un cheque en blanco para demoler el castillo constitucional y aceptar como legítima la comisión de delitos siempre que estén relacionados con el separatismo, sino que va más allá: en concreto, hasta los destinos donde puede haber dinero negro del que se haya podido beneficiar el golpe separatista o algunos de los líderes separatistas.

Por ello, Junts habla ya de "asedio a Andorra". Y exige la paralización inmediata de esas acciones. El pequeño problema, una vez más, es que esas acciones son judiciales y frenarlas supondría la enésima invasión del poder judicial por parte de Sánchez.

La petición no ha debido coger por sorpresa al presidente. Y es que en una de sus últimas y más polémicas intervenciones, Míriam Nogueras (Junts) aseguró que "el Reino de España ha asediado a terceros países como Andorra, y también va de esto la Operación Cataluña". Nogueras, tras marcar a jueces, guardias civiles, periodistas, etc. afirmó que "lo han hecho actuando o haciendo actuar a la policía patriótica dirigida desde la Moncloa, lo han hecho con fondos reservados, lo han hecho amenazando a CEO de bancos, incluso enviando información manipulada al Tesoro americano". Y añadió que "no todo el mundo sabe que todos los organizadores de esta trama están imputados en Andorra".

El asedio a Andorra es parte de la Operación Cataluña

Para Junts, el dinero en Andorra se ha investigado fruto de "esta trama", que nace, "como nacen muchas aquí, en el Reino de España, para acabar y atacar a Cataluña. Y, si no lo explicamos nosotros, aquí no lo explica nadie, ni siquiera aquellos que claman contra el Partido Popular. ¿Y por qué? Porque va de Cataluña. Siempre es Cataluña".

Para Junts, de hecho, no sólo hubo una "Operación Cataluña", sino que esta fue anticipada por otra: "Precedida por la Operación Barcelona", que habría "tenido como finalidad neutralizar y desactivar el proceso independentista de Cataluña, y esto queda reflejado con la Directiva de Inteligencia del 2012 que hizo el Gobierno de Rajoy, y a la que dio continuidad el Gobierno

de Pedro Sánchez, hasta que Junts entró en la ecuación".

Según los de Puigdemont, "el objetivo para conseguir desactivar, neutralizar el independentismo era muy claro: disparar a tres de los grandes pilares del catalanismo: la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, con el presidente Artur Mas y, posteriormente, el presidente Puigdemont, la Alcaldía de la capital de nuestro país, el alcalde Trías, y también la Presidencia del Fútbol Club Barcelona, con Sandro Rosell". "Y no hace falta decir que estos tres grandes pilares del catalanismo siguen siendo hoy objeto del alcantarillado del Estado español", explicó Nogueras recientemente. Porque son los separatistas los que recuerdan que el Fútbol Club Barcelona está al servicio del independentismo.