Castilla y León lidera en España la capacidad del alumnado en Matemáticas, Lectura y Ciencias, las tres competencias analizadas dentro del último Informe PISA sobre la evaluación del sistema educativo en los países de la OCDE en 2022. Por esta razón, Alberto Núñez Feijóo se ha desplazado este miércoles hasta la ciudad de León para anunciar que las 11 comunidades gobernadas por el PP se comprometen a impulsar una EBAU (antes llamada Selectividad) común "en contenidos, criterios de corrección y fecha de celebración" para el año 2025.

Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid y Región de Murcia son estas once comunidades gobernadas por presidentes populares que tendrán un examen igual.

70% de los alumnos

"Lo que el Gobierno se niega a impulsar para el 100% de los estudiantes españoles, lo aplicaremos sobre el 70% que reside en autonomías donde gobierna el Partido Popular", aseguran desde Génova que añaden que "el fracaso del modelo educativo de Pedro Sánchez exige humildad para reconocer los errores, diálogo con las CCAA para enmendarlos, y coordinación con las administraciones públicas para redefinir un sistema que lastra el talento de nuestros estudiantes y les penaliza en su futuro".

Este anuncio se produce unos días después de que el Gobierno reconociese el fracaso educativo de España después de que Sánchez anunciase el pasado fin de semana "un plan de choque" en matemáticas y compresión lectora para intentar atajar el hundimiento de nuestro país en el informe PISA.

En este acto del PP en León, Feijóo ha compartido escenario con el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y con la responsable del área del partido, Esther Muñoz.

Modelo contrario a Sánchez

"El modelo de Castilla y León es el contrario de Pedro Sánchez", ha sentenciado Mañueco que ha explicado que en esa comunidad han "apostado por la educación tradicional sin olvidar las nuevas tecnologías", han invertido "en la formación del profesorado, en horas y dinero, el doble que en el resto de España" y han impulsado programas de apoyo a las familias.

"Este modelo de éxito lo ponemos a disposición de España entera, lo ponemos a tu disposición", le ha dicho Mañueco a Feijóo que ha recogido el guante sentenciando que la "educación en Castilla y León es el modelo" para el resto de España.

Tras ello, el líder del PP ha cargado contra el Gobierno por "imponer un método educativo basado en la ideología. "La política en las aulas de nuestros hijos, no", ha sentenciado el líder del PP que ha pedido al Ejecutivo que no utilice "la educación no es un arma arrojadiza" ni como "ingeniería social como herramienta para llevar a los jóvenes donde pretende el Gobierno".

Tras ello, también ha pedido que se compatibilice la modalidad de educación ordinaria con la especial, sin criminalizar ninguna opción y garantizando la libertad de las familias.