as restricciones sobre el consumo de agua decretadas por la Generalidad de Cataluña afectan a seis millones de ciudadanos. Los pantanos del sistema Ter-Llobregat están por debajo del 16%. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha reunido este lunes con el consejero de Acción Climática de la Generalidad, David Mascort, para abordar el abastecimiento de agua a través de barcos procedentes de la desalinizadora de Sagunto.

Antes del decreto de emergencia, Mascort había apelado a la "solidaridad territorial" para garantizar el agua de boca en Cataluña si persiste la sequía que según la Generalidad es la más larga de la que se tiene registro. A finales del pasado año, el consejero advirtió de que se debería llevar agua en barcos al puerto de Barcelona. La posibilidad de que los barcos partieran de Tarragona y con agua del Ebro reactivó la tradicional polémica en las comarcas catalanas bañadas por el río sobre la propiedad y el uso del agua del Ebro.

Dada la sensibilidad del "territorio", el consejero se apresuró a desmentirse y planteó que la "solidaridad territorial" no afectaría a la parte de Cataluña que sí dispone de agua (la abastecida por el sistema del Ebro), sino que vendría "del resto del Estado". Y el Gobierno, sensible a las necesidades de sus socios independentistas ha acudido al rescate con agua valenciana. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha felicitado porque el auxilio a Cataluña proceda de una comunidad gobernada por su partido. El presidente de la Generalidad valenciana, Carlos Mazón, ha defendido llevar agua a Cataluña al tiempo que reclamaba el trasvase Tajo-Segura para paliar la falta de agua en el campo levantino. "Solidaridad entre cuencas", resumió.

"Ni una gota del Ebro para el Levante"

La actitud contrasta con la que mantuvo la Generalidad de Cataluña bajo el gobierno del tripartito encabezado por Pasqual Maragall. Los socialistas catalanes se oponían al trasvase del Ebro previsto en el Plan Hidrológico Nacional del Gobierno encabezado por José María Aznar. Maragall llegó a decir que no permitiría que se trasvasara "ni una gota de agua del Ebro al Levante porque no la ahorran". El líder socialista catalán apelaba incluso a "un principio de equidad y justicia" porque según decía, Valencia, Murcia y Andalucía "no han hecho el uso y el ahorro del agua que nosotros sí hemos hecho".

Las crónicas periodísticas de la época destacaban que Maragall no veía justo cargar sobre el Ebro la solución al déficit hídrico de España. Y que para que Cataluña "diera agua" al resto de España era necesario primero que las comunidades demandantes hicieran un uso "racional" del agua y compartieran "sacrificios".

El Plan Hidrológico Nacional fue derogado por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero nada más acceder a la presidencia del Gobierno.

Barcos cisterna para junio

Si persiste la sequía, Cataluña será asistida con agua de la desalinizadora de Sagunto sin que esté prevista en Valencia una revuelta popular como las que alentaban socialistas e independentistas catalanes a principios de siglo, cuando gobernaban juntos en el llamado "Tripartit". Ni ellos ni sus sucesores, los gobiernos de la época del "procés" acometieron ninguna infraestructura hídrica. Ni desalinizadoras, ni embalses, ni mantenimiento. Y no se han ejecutado las obras de mejora previstas en un sistema de transporte y distribución, que es un coladero por el que se pierden cada segundo millones de litros de agua.

Si no llueve de manera copiosa en los próximos meses, Cataluña entrará en verano en la tercera fase de la emergencia. Es el momento previsto para el auxilio con barcos cisterna. Sin embargo, en esa parte del territorio catalán que depende del Ebro, el abastecimiento está garantizado. Es más, se tienen que abrir las compuertas de los pantanos porque sobra agua.