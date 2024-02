Bicefalia en el CGPJ para informar al Senado de la amnistía: "Los ponentes quieren elaborar un informe Frankenstein"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se encuentra dividido para informar al Senado sobre la Ley de la amnistía del 1-O.

La Comisión Permanente del CGPJ acordó a principios de mes solicitar a la Mesa del Senado que conceda una nueva prórroga, por un plazo de quince días, con efectos desde el 14 de febrero, para elaborar su informe sobre la amnistía. El vocal conservador Wenceslao Olea y la vocal izquierdista Mar Cabrejas fueron designados por el Gobierno de los jueces como ponentes.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "Olea y Cabrejas están trabajando cada uno por su lado. El vocal conservador prepara su informe con el letrado Javier Fernández Corredor, mientras Cabrejas diseña el suyo con el que fuera asesor de Meritxell Batet en el Congreso de los Diputados, Javier Mieres".

"La conclusión de cada vocal va a ser muy distinta y sin embargo, pretenden elaborar un informe Frankenstein poniendo en común los puntos en los que están de acuerdo y presentar a parte sus diferencias para que sean votadas en el Pleno. Cabrejas es una de las vocales izquierdistas más cercanas al Gobierno de Pedro Sánchez y se puede intuir cuál será el sentido de su informe. Respecto al de Olea, magistrado del Tribunal Supremo, se espera que su escrito vaya en consonancia con el sentir mayoritario de los vocales conservadores del CGPJ", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "el CGPJ quiere elaborar un escrito para el Senado muy contundente y claro sobre la Ley, ya que el Ejecutivo evita habitualmente los informes de los órganos consultivos al tramitar las leyes. La clave será valorar si la citada Ley de amnistía es constitucional y si atenta o no contra el derecho de la UE. También se deberá aclarar si los delitos que incluye son amnistiables y si puede suponer un ataque directo a nuestro Estado de Derecho".

"La cuestión es muy sencilla o la amnistía es constitucional o no lo es. Previsiblemente, la mayoría avalará un informe que rechace la constitucionalidad de la Ley y el documento alternativo del bloque izquierdista se convertirá así en un voto particular. La incógnita reside ahora en cuándo se presentará dicho informe, después de que el PSOE haya pedido una prórroga de 15 días para negociar con Junts. Si no se sabe a día de hoy si la Ley verá la luz, es todavía más difícil saber cuándo el CGPJ emitirá su informe", concluyen.

La demoledora declaración institucional del CGPJ

El CGPJ aprobó el pasado 6 de noviembre una demoledora declaración institucional en contra de la Ley de amnistía con 9 votos a favor de los 8 vocales conservadores que la promovieron más el también vocal conservador Wenceslao Olea. Los 5 vocales izquierdistas que asistieron al Pleno extraordinario votaron en contra, el presidente suplente del Gobierno de los jueces Vicente Guilarte votó en blanco y el vocal izquierdista Álvaro Cuesta se ausentó directamente de la votación.

La citada declaración institucional señalaba: "Este órgano constitucional no puede permanecer en silencio ante una iniciativa como la referida, por las graves consecuencias que tiene en la misma configuración del Poder Judicial que se hace en la Constitución, fuente de legitimidad de todos los poderes del Estado que condiciona el ejercicio de sus potestades". "Confundir el ‘interés de España’ con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico", subrayaba el texto.