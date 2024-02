Armengol se niega a dar explicaciones sobre el caso Koldo escudándose en el "decoro parlamentario"

A puerta cerrada, durante la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso de este martes, Francina Armengol ha tenido la oportunidad de dar explicaciones a los grupos parlamentarios sobre su supuesta implicación en el caso Koldo, pero la presidenta de la Cámara Baja se ha negado a hacerlo.

Durante ese encuentro, que ha durado menos de media hora, el Partido Popular ha solicitado explicaciones a la presidenta del Congreso, que no ha querido darlas escudándose en el "decoro parlamentario". "Un decoro que lleva meses ignorando" se sorprenden el PP recordando los casos que han afectado a Armengol desde hace seis meses.

Las dos preguntas del PP

Ha sido el portavoz de los populares, Miguel Tellado, el que ha tomado la palabra en esa reunión de la Junta de Portavoces y ha realizado a Armengol dos preguntas: "¿Recibió instrucciones del señor Ábalos o del señor Koldo García para que el Gobierno de Baleares, que entonces presidía, comprara mascarillas a la empresa de la trama? ⁠¿Por qué su Gobierno estuvo tres años sin reclamar el dinero del contrato, 3,7 millones de euros, pese a saber que las mascarillas eran defectuosas y estaban acumulando polvo en un almacén y que la Guardia Civil ya investigaba?".

La presidenta del Congreso respondía que no iba a responder a ninguna de ellas "por decoro" parlamentario. Palabras que pronunciaba tras una breve comparecencia ante los medios en la que se limitaba a asegurar que estaba "indignadísima" por el caso Koldo pero volvería a "comprar material una y mil veces".

Cabe recordar que este lunes, El Mundo publicaba que la expresidenta balear dio 4 millones de euros al asesor de José Luis Ábalos, Koldo García, para la supuesta adquisición de mascarillas, sin que ni siquiera mediara un contrato escrito, sólo de palabra.

"Ha tenido la oportunidad de explicar a los grupos su versión de los hechos y no ha querido", explican fuentes populares que insisten en que las responsabilidades del caso Koldo no acaban en el señor Ábalos, empiezan en él". Por ello, los de Alberto Núñez Feijóo también le han pedido a la presidenta del Congreso que no utilice su cargo para "entorpecer cualquier investigación parlamentaria" y "se abstenga de votar cualquier cuestión en la que sea parte afectada".