Podemos renuncia a las elecciones catalanas para centrarse en la candidatura europea de Irene Montero

Podem, el partido de Pablo Iglesias, Ione Belarra e Irene Montero en Cataluña, no se presenta a las elecciones autonómicas del 12 de mayo. Hace algo más de una semana la formación morada anunció que concurriría e incluso se han celebrado unas primarias de las que no se han hecho públicos los resultados.

"Ante un momento de incertidumbre e inestabilidad política en Catalunya, escogemos no colaborar en la fragmentación de la izquierda, ya que eso solo beneficia a la derecha y lo extrema derecha. Por eso, haciendo un ejercicio de responsabilidad hacia la ciudadanía catalana, hemos decidido no presentarnos a las Elecciones Autonómicas del próximo 12 de mayo", señala el comunicado emitido por Podem/Podemos para anunciar su decisión.

La intención del partido es no dispersar esfuerzos y centrarse en la candidatura de Irene Montero para las elecciones europeas. Así lo reconoce sin disimulo alguno el comunicado: "Hemos tenido poco tiempo para reforzar y estructurar Podem, y en un contexto de doble cita electoral, creemos que no es viable concurrir dado que la situación no nos permite desplegar capacidad e incidencia política y organizativa". "Es el momento de que todos los recursos y las fuerzas que tenemos estén puestos en las elecciones europeas", señala también por si no había quedado claro.

En lo que no resultan nada claros en la dirección de Podem es en la pregunta de la consulta con la militancia, en la que no se menciona la renuncia a presentarse: "¿Das apoyo a la decisión de la dirección de Podem Catalunya y Podemos para continuar construyendo un Podem más fuerte, con mil pies en la calle, y conseguir ser referente en Cataluña para ser útiles a toda la gente que nos necesita?".

La decisión de Podem consuma la ruptura con En Comú, la formación liderada por Ada Colau y Jéssica Albiach, la candidata en las autonómicas, y referente catalán de la cada vez más desunida Sumar.