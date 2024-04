Cataluña está de nuevo inmersa en unas elecciones regionales el próximo 12 de mayo que van a ser determinantes para conocer quién va a liderar el nuevo proceso separatista. En el lado constitucionalista el PP de Alejandro Fernández está llamado a ser el partido más votado tras la desaparición de Ciudadanos y al deserción del PSOE de este bloque al alinearse con los independentistas en Madrid.

Fernández, que ha estado varias semanas esperando su designación como candidato a la Generalidad, ha analizado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio cómo fue elegido tras una negociación fallida con Ciudadanos. Sobre el partido naranja, ha dicho que su historia es "la de un éxito y un fracaso". Ha recordado que "fue un proyecto exitoso" al demostrar que se podía luchar "contra el nacionalismo" y esa "batalla" se podía hacer "desde Cataluña sin tutela. Ese proyecto acaba siendo ganador y gana unas elecciones en el contexto de 2017. Un resultado formidable". El líder del PP catalán ha indicado que "en el momento en el que incumplen las dos misiones fundacionales se desmorona" y da "la clave de lo que funciona y lo que no funciona". Pese al fracaso de las negociaciones Alejandro Fernández tiene "mucho respeto" por Cs ya que "hemos estado en la misma trinchera".

El candidato del PP a la presidencia de Cataluña ha hablado también de cómo están empezando la precampaña catalana los candidatos separatistas, Carles Puigdemont y Pere Aragonès. Ha dicho que "la situación de ahora es algo que se suele repetir" ya que "van juntos, frenan y tienen una escaramuza interna para ver quién es el que lidera" el proceso separatista. "Cuando esa escaramuza se resuelva y salga quien lidera el independentismo, que puede ser Puigdemont, volverán de nuevo a unirse y completarán los tres pasos del proceso que ya es español: echar a la Guardia Civil, aplicar la amnistía y la autodeterminación".

En este sentido, ha indicado que el proceso separatista está creando "la España plurinacional confederada asimétrica". "¿Qué misión tenemos?", se ha preguntado el candidato popular que cree que "es compleja a corto plazo: acabar con el proceso". Alejandro Fernández ha añadido que "acabar con el proceso es también acabar con el sanchismo" ya que "son dos caras de la misma moneda". El líder del PP catalán ha apuntado que ahora el proceso separatista "lo está liderando Pedro Sánchez" y que esto "no trae la independencia, trae la decadencia". Como ejemplo ha dicho que "en estos años Cataluña ya ha perdido el liderazgo económico" y, entre otras cosas, "se abre un grifo y no sale agua".

El "objetivo" de esta campaña para los populares es "plantear a los catalanes abrir una nueva etapa: el fin del proceso, que es el fin del sanchismo". Para ello "hay que frenar el proceso y revertirlo". Cree que el 12M van a conseguir "un resultado que va a se excelente" y que les "va a dar la llave de la política catalana". Sin embargo, no tiene claro que el candidato del PSC, Salvador Illa, "corrija" la deriva de su partido y por eso el PP tendrá "esa llave de esperanza de muchos catalanes" porque cree que la "historia del constitucionalismo en Cataluña es la de una decepción reiterada".

Feijóo "me ha designado; lo demás es literatura"

Alejandro Fernández ha criticado a las "élites" de Madrid por priorizar "una entente imposible con el nacionalismo en Cataluña en lugar de construir un proyecto alternativo sólido". Desafortunadamente, "cuando ese proyecto parecía que podía tener éxito, por hache o por be, ha acabado fracasando". En cambio, el popular ve ahora una ilusión que "hace muchos años no percibía en la gente en torno al PP y a la posibilidad de cambio": "Hay que recordar que el PP perdió el liderazgo del nacionalismo catalán hace diez años".

Sobre la influencia que mantienen los hermanos Jorge y Alberto Fernández Díaz en el PP de Cataluña, el candidato ha dicho que "en el momento en que esa lista es aprobada es mi candidatura": "Yo les voy a defender a ellos y ellos me van a defender a mí. No hablo de amistad: es nuestra candidatura, la del PP de Cataluña". Alejandro Fernández ha dicho que se ha sentido "muy apoyado" por su formación y ha celebrado que se le haya arropado en público y "con valentía": "El presidente de mi partido me ha designado, eso es incontrovertible, es el hecho: todo lo demás es literatura". También ha subrayado el "masivo apoyo que he tenido de juntas locales del PP de Cataluña en los lugares más recónditos y donde peor se pasa" y de las entidades constitucionalistas, "gratis et amore", porque "no he repartido una subvención en Cataluña en mi vida". "Quería ser el candidato, bien está lo que bien acaba", ha concluido.

Con respecto al fichaje de Júlia Calvet, expresidenta de S’ha Acabat, por Vox, Fernández ha dicho que el de Abascal es un partido "que tiene tres o cuatro elementos ideológicos que si los comparte Júlia, mis respetos, pero yo no los comparto". "Estoy muy orgulloso de las personas que me acompañan en la lista y tengo una excelente opinión de Júlia", ha añadido.

En la sección de los oyentes de Es la Mañana, Alejandro Fernández ha señalado que todo el proceso catalán al final beneficia a las clases más pudientes de la región mientras que "a la gente más humilde le ha provocado una situación terrible". También ha comentado las declaraciones del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, sobre la Ley de Amnistía. Ha dicho que la batalla en "las instituciones europeas es uno de los elementos" que está dando su partido "junto a las instancias judiciales europeas, la reiterada movilización social y la acción en las Cortes".

"Reynders hace que se retrase la aplicación de la amnistía, pero no tenemos que pensar que nos van a salvar y que es la panacea", ha indicado Alejandro Fernandez. El líder del PP catalán cree que frenar el proceso separatista se tiene que hacer desde España.

Las provocaciones de Vox y Cs

Sobre su relación con Vox, Alejandro Fernández ha dicho que tiene "clarísimo" que no va a dedicar "ni un minuto a las formaciones que defienden el orden constitucional". Ha indicado que "ellos están atizando un poquito" porque "mi nombramiento no les va bien" ya que "no es el deseado" ni por Vox ni Cs.

"No voy a responder", a esas provocaciones de ambos partidos porque tiene claro quién es el adversario en estos comicios. También ha añadido que "las coaliciones electorales las carga el diablo, ya que no siempre se traslada de forma deseada" en las urnas. Los separatistas han aplicado a estos partidos "un vergonzante cordón sanitario" y por eso va a "pedir a Vox" lo "mismo que voy a hacer yo" que es "no agredir a nadie" del bloque constitucionalista. Espera "que se calmen un poquito" porque los ve "un poco acelerados".

¿Hará presidente a Salvador Illa si dan los números?

En un momento de la entrevista el líder del PP catalán ha asegurado que su formación podría tener la llave de la gobernabilidad en Cataluña, pero para ello tendría que hacer presidente al candidato del PSC, Salvador Illa. En este sentido, ha dicho que para que eso ocurra "las cosas que tenia que hacer Illa son altamente improbables". Para que el PP plantease esa opción el PSOE tendría que "romper con todo el separatismo" tanto en Cataluña como en Madrid, incluidos los ayuntamientos y las diputaciones.

"Lo que no voy a hacer es el primo", ha asegurado Alejandro Fernández que no le "va a dar los votos para que ellos pacten con los separatistas". En este sentido, le han cuestionado por el apoyo del PP al socialista Jaume Collboni en el Ayuntamiento de Barcelona para que éste fuera elegido alcalde. Ha asegurado que en ese momento "no había alternativa, fue antes de las generales" y que Pedro Sánchez y el PSOE se apoyaran en los separatistas para ser reelegido presidente del Gobierno. "Luego han pasado cosas que distorsiona el momento en el que se toma la decisión", ha destacado.